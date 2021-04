Turquía rechaza el comunicado de Biden sobre el genocidio armenio

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, ha rechazado este sábado el uso del término 'genocidio' utilizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para describir las masacres de armenios en el Imperio otomano en 1915.

"Las palabras no pueden cambiar ni reescribir la Historia. No tenemos que aprender nada de nadie respecto a nuestro propio pasado", escribió el jefe de la diplomacia turca en Twitter, momentos después de difundirse el comunicado de Biden.

"El oportunismo político es la mayor traición a la paz y la justicia. Rechazamos completamente esta declaración basada únicamente en el populismo", dijo el ministro turco.

Biden había expresado su homenaje "a todos aquellos armenios que fallecieron en el genocidio que comenzó hace hoy 106 años", utilizando dos veces en el comunicado la palabra "genocidio" y cumpliendo así una de sus promesas electorales tras una fuerte campaña de presión de congresistas y estadounidenses de origen armenio que llevan años pidiendo que se use ese término.

Momentos después, el Ministerio de Exteriores turco publicó en su web un comunicado para "rechazar y denunciar de la forma más tajante" el comunicado de Biden, "realizado bajo la presión de círculos armenios radicales y grupos antiturcos".

"El comunicado no tiene ninguna base académica ni legal ni se apoya en prueba alguna. Los sucesos de 1915 no cumplen ninguna de las condiciones para utilizar el término 'genocidio', definido de forma precisa en la ley internacional", señala el texto.

"Pedimos al presidente de Estados Unidos que corrija este grave error, que no sirve a ningún fin, salvo el de satisfacer ciertos círculos políticos", agrega.

Poco antes de difundirse el comunicado de Biden, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había expresado sus condolencias por las muertes de armenios en 1915 en un mensaje dirigido al patriarca de la Iglesia armenia de Turquía, Sahak Masalyan.

"Transmito mi afecto y mis saludos de todo corazón, compartiendo su dolor, a los familiares de los armenios otomanos que perdimos durante la I Guerra Mundial, recordándolos con respeto", escribió Erdogan en un comunicado difundido en la web de la Presidencia turca.