Al menos 25 muertos en un atentado cerca de una escuela femenina en Kabul

Al menos 25 personas murieron y otras 52 resultaron heridas en un atentado con bomba este sábado cerca de una escuela secundaria femenina en un barrio habitado por la atacada minoría chií hazara en Kabul, informaron fuentes oficiales.



La explosión se produjo hacia las 16.27 (11.57 GMT) en el área de Dasht-e-Barchi en el oeste de la ciudad, afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Interior, Tariq Arian.

"Lamentablemente, hasta el momento se han evacuado 25 muertos y 52 heridos del lugar de la explosión. Este número podría cambiar", detalló el portavoz.



Las imágenes del atentado pronto comenzaron a inundar las redes sociales, en las que se ven menores en el suelo con quemaduras frente a lo que parece la puerta principal del centro educativo, además de otros niños ensangrentados siendo tratados en el hospital.

El atentado se produjo en un área habitada sobre todo por la minoría chií hazara, objetivo habitual de ataques islamistas, como el que sucedió el pasado octubre en ese barrio contra otro centro educativo, que dejó 24 muertos y 57 heridos.

En aquella ocasión el estallido se produjo cuando los guardias de seguridad del centro identificaron a "un atacante suicida a pie", que detonó los explosivos que portaba al serle negado el paso.





#AFG "Girls school in west Kabul attacked. At least 20 people murdered most of them young school children. At least 23 people wounded.", multiple security officials in Kabul city tells me. pic.twitter.com/NU7C6dxgAk