Najib Mikati, designado para formar un nuevo Gobierno en el Líbano

El dos veces mandatario libanés Najib Mikati fue designado hoy por el presidente de la República, Michel Aoun, para formar gobierno tras una serie de consultas parlamentarias en las que recibió el apoyo de las principales fuerzas políticas, diez días después de la dimisión de su predecesor, Saad Hariri.

"El presidente Aoun me ha informado del resultado de las consultas parlamentarias, agradezco a todos los miembros del Legislativo que me escogieron y me designaron", dijo Mikati desde el Palacio Presidencial al sur de Beirut tras darse a conocer su nombramiento.

El político, un moderado prosirio que fue ministro de Trabajo Público y también primer ministro en dos ocasiones en 2005 y 2011, se mostró convencido de que cuenta con las "capacidades" y las "garantías externas" para cumplir con su cometido, al afirmar que no habría aceptado el puesto de no haber sido así.

Mikati se refirió al grave deterioro de la situación en el país en las últimas semanas, donde la crisis económica desatada en 2019 ha provocado una grave escasez de productos básicos y continuos cortes eléctricos.

"He tomado este paso al ver la situación y cuando ves que el fuego se expande y se expande hasta llegar a las casas de todos, tenemos que estar todos juntos", afirmó en su breve intervención televisada tras reunirse con Aoun. "Es hora de que alguien apague el fuego", prometió.

Este empresario multimillonario, propietario de una exitosa firma de inversión entre otras, toma el relevo de Hariri, quien dimitió el pasado 15 de julio tras más de nueve meses sin poder formar gobierno por desacuerdos sobre la lista de ministros con el jefe de Estado.

El nombramiento se produjo tras una extensa jornada de consultas que se prolongó desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde en la residencia de Aoun, donde Mikati recibió el respaldo de buena parte de las principales formaciones políticas del país.

Sin embargo, como se esperaba, el poderoso partido cristiano Movimiento Patriótico Libre fundado por Aoun no apoyó su candidatura y optó por no nombrar a nadie, según informó en su cuenta de Twitter el actual líder de la formación y yerno del presidente libanés, Gebran Basil.