Varios heridos en un tiroteo en la estación de metro del Pentágono

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, permanece cerrado por un tiroteo en la plataforma del Metro Bus, situada en las inmediaciones del edificio, según informa la CNN. Medios locales y autoridades hablan de varios heridos, aunque de momento no se conocen más detalles.



El suceso se produjo en un punto, donde se encuentra uno de los accesos principales al reciento, utilizado a diario por miles de sus empleados. "En este momento, acabamos de confirmar que el Pentágono está cerrado. Hay un incidente en el centro de tránsito del Pentágono", señaló Chris Layman, portavoz de la Pentagon Force Protection Agency.





. @ArlingtonVaFD on the scene. CPR on two people. Have heard there is a third person. #pentagon shooting pic.twitter.com/NjwwK2qLaQ

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.