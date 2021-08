Nilofar Bayat: "Yo soy la prueba de la situación en Afganistán. No hay esperanza"

"Yo soy la prueba de la situación en Afganistán. No hay futuro y no hay esperanza". La capita de la selección afagana de baloncesto en sillas de ruedas, Nilofar Bayat ha explicado esta mañana en rueda de prensa en Bilbao que llevaba tiempo con la idea de abandonar Kabul y que estaba desesperada porque no veía futuro: "Le dije a mi marido que no podría vivir en mi país con gente diciéndome cómo hacer las cosas".

Bayat ha comentado que salir de Kabul fue muy complicado. "Ha sido muy difícil salir. En el aeropuerto los talibanes nos pegaron a mi marido y a mí". La capitana del equipo de baloncesto afgano ha explicado lo que ha vivido antes de salir de la capital afgana rumbo a Bilbao, donde se encuentra desde este domingo junto a Ramish, su esposo. "Nunca me enfrenté a los talibanes y nunca hablé con ellos. Pero cuando estaba en el aeropuerto de Kabul y me paré frente a muchos talibanes, vi lo peligrosos que eran".

Bayat ha explicado en Bilbao la situación de horror en la que está sumida Afganistán desde la llegada de los talibanes. "La gente quiere huir de Kabul. Yo llevaba mucho tiempo intentándolo", ha explicado.

Bayat también ha pedido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que "no deje solo" a Afganistán y ha advertido de que su país "ha vuelto atrás 20 años". Además, ha advertido del "mayor peligro" en el que se encuentran niñas y mujeres.

"Es triste ver cómo otros países están avanzando mientras Afganistán solo retrocede", ha lamentado la también licenciada en derecho.

Nilofar Bayat ha admitido que, como afirman, los talibanes "han cambiado", pero porque "son más peligrosos que lo que ya eran hace 20 años".

Por otra parte, ha adelantado que acepta la propuesta de fichaje del equipo de baloncesto Bidaideak BSR de Bilbao y se ha mostrado satisfecha porque su marido "también va a poder entrenar".





"Nilofar tiene muchas cosas que pensar antes que en el baloncesto"

El presidente del Bidaideak Bilbao BSR, Txema Alonso, recordó este lunes que tanto Nilofar como su marido Ramish "tienen muchas cosas que pensar antes" que volver a jugar y aclaró que no han hecho ninguna "oferta profesional" a la pareja, a la que se han limitado a ofrecer "apoyo moral, solidaridad y un destino".

El dirigente, presente en Tokio para cubrir los Juegos Paralímpicos de Tokio que dan comienzo este martes, envió una comunicación a los medios presentes en la capital, donde celebró que tanto Bayat como Ramish estén sanos y salvos.

Alonso recalcó que no dudaron "ni un segundo" cuando leyeron el mensaje del periodista Antonio Pampliega sobre la situación de ambos en Kabul y se pusieron "en contacto con él" para trasladarle "aliento y apoyo" y que podían contar con el club "si se consiguiera la expatriación a España".

"Les abrimos la puerta de nuestra casa, convencidos de que viviendo la situación por la que estaban pasando, les reconfortaría saber que alguien ya les esperaba. Desde que contactamos con ellos, sentimos que eran parte de un nosotros que va más allá de las siglas de un club, y vivimos su angustia por las incertidumbres en el aeropuerto de Kabul. Luego, sabido que estaban ya en Torrejón, llegó el tiempo de la relajación", añadió.

A partir de ahí, el presidente de Bidaideak indicó que se han limitado a ponerse a "disposición" de Bayat y Ramish. "Pero nada más. Ni fichajes, ni ofertas profesionales. En su momento, sólo les ofrecimos apoyo moral, solidaridad y un destino, si lo precisaban, a donde ir. Y es lo mismo que hacemos ahora. Sabemos que tienen muchas cosas en las que pensar antes que en retomar el BSR. La semana que han vivido, sólo ellos pueden contarla, pero nosotros nos imaginamos su angustia", comentó.

"Necesitan tiempo y tranquilidad para resituarse y, desde luego, nosotros no les vamos a poner una cancha y un balón de inmediato. Llegará el tiempo, en el que, si quieren, hablemos de basquet y de su incorporación a nuestro equipo o al que deseen. Por supuesto, que estaremos encantados de que vistan nuestra camiseta, pero sabemos ya que ellos dos, por lo simbólicos que son, tendrán el escudo de todos y todas los que creemos en la libertad y la igualdad, y, desde luego, del conjunto de los clubes del baloncesto en silla español", subrayó Alonso.

El dirigente aprovechó este contacto con los medios para insistir en la "preocupación" que tienen sobre la situación de Latifa Sakjhizadeh y de Sayed Wassim, que pidieron ayuda al club, que ya ha "trasladado al gobierno español su solicitud de expatriación".

"Sabemos que son cientos los casos que habrá como ellos, pero nosotros ya tenemos sus nombres, sus licencias de juego y su angustia. Ojalá dentro de poco puedan estar con nosotros, y, si quieren también, en nuestra Liga", remarcó.

El presidente del club apuntó que cuentan con más "secciones deportivas" que el baloncesto en silla en la cual este año se han proclamado campeones de la División de Honor, algo que les halaga, pero que no les hace olvidar que no quieren ser "ejemplares" sino trabajar denodadamente en "avanzar hacia una sociedad más inclusiva".

"El deporte, para nosotros, es también, por su repercusión social, una herramienta trascendente para eliminar arquetipos sociales generadores de discriminación, y es, por eso, que hacemos esfuerzos importantes por dar a conocer y fomentar el reconocimiento de los deportistas paralímpicos", sentenció.