Aumentan a 95 los muertos en el doble atentado en el aeropuerto de Kabul

Al menos 95 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en el doble atentado suicida perpetrado el jueves por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el aeropuerto de Kabul, según el último recuento de víctimas divulgado este viernes.



"Al menos 95 personas han muerto. Al menos 150 personas han resultado heridas", según informaron varias fuentes oficiales de los talibanes y hospitalarias al canal local Tolo, en una jornada de luto en todo el país por la tragedia.



El canal no detalló si entre las víctimas se encuentran los 13 soldados estadounidenses muertos y los otros 18 heridos en el doble atentado de ayer en las cercanías del aeropuerto, por lo que la cifra de víctimas mortales podría ascender a más de un centenar.



Este es el primer ataque de este tipo desde que los talibanes tomaron el control del país el pasado 15 de agosto con la toma de la capital afgana, pese a los rigurosos controles de seguridad de los islamistas en toda la ciudad, y sin que de momento se conozcan los responsables.





We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.