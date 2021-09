Al menos 8 muertos en Nueva York y Nueva Jersey por las fuertes lluvias

Al menos ocho personas han muerto a consecuencia de las fuertes tormentas que sacuden en las últimas horas los estados de Nueva Jersey y Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, según informaron fuentes policiales.



En la ciudad de Nueva York, que está en situación de emergencia, se han producido siete de los fallecidos, según la policía neoyorquina, mientras en el cercano estado de Nueva Jersey ha muerto una más, según el alcalde de la ciudad de Passaic, Héctor Lora.



Las tormentas forman parte de los remanentes del huracán Ida que, ya degradado a tormenta, ha atravesado la parte este del país desde que entró por el estado de Misisipi, donde causó graves inundaciones. El aeropuerto internacional de Newark canceló todos sus vuelos y el servicio ferroviario de la región suspendió la práctica totalidad de sus servicios.



Nueva York declaró en las primeras horas de este jueves el estado de emergencia después de que la región noreste de Estados Unidos registrara intensas lluvias y vientos de los restos del huracán Ida, que causaron importantes inundaciones.



En la ciudad de Nueva York, prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas al ser inundado por auténticas riadas y cascadas de agua que caían tanto por las escaleras de las estaciones como por los techos de los túneles, poniendo una vez más de relieve el importante deterioro de la infraestructura.



"Estamos sufriendo un evento meteorológico histórico con lluvias que están rompiendo récords por toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en las carreteras", advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en las redes sociales.





I'm declaring a state of emergency in New York City tonight.



We're enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.