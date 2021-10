Al menos 16 muertos al estrellarse un avión de paracaidismo en Rusia

Dieciséis personas murieron hoy al estrellarse un avión ligero L-410, a bordo del cual volaban 21 paracaidistas y dos tripulantes, en la localidad de Menzelinsk, al este de la república rusa de Tartarstán, informó la dirección regional del Ministerio de Emergencias ruso.



"A las 9.23 (6.23 GMT) recibimos la información sobre la caída de un avión ligero cerca de la ciudad de Menzelinsk", declaró un representante del Ministerio de Emergencias, citado por Interfax.



Las unidades de bomberos y rescatistas, que acudieron inmediatamente al lugar del accidente, lograron contener las llamas y extraer de la aeronave a siete supervivientes, según el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias. Las autoridades apuntan a un fallo técnico como la causa más probable del siniestro.





BREAKING: At least 16 people feared dead in plane crash in central Russia's Tatarstan region, @AFP. The plane was reportedly carrying skydivers.

