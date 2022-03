La ONU alcanza la paridad de género entre sus altos cargos

Naciones Unidas ha logrado la paridad de género en sus altos cargos dos años antes de lo previsto, según ha informado este martes el secretario general, António Guterres, que ha destacado que el organismo está "en una trayectoria muy positiva" para lograr la igualdad de género en la totalidad del sistema de la ONU.



En un evento paralelo del sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Guterres ha detallado que, de continuar con el actual ritmo, el Secretariado de la Organización lo alcanzará en el segundo trimestre de 2027, unos meses antes de la meta inicial estimada en el 2028.



El secretario general de la ONU ha resaltado que su estrategia para lograr la equidad "está funcionando", pero ha lamentado que, pese al avance en muchas de las sedes de Naciones Unidas, los avances sobre el terreno son "más lentos" y "desiguales". En concreto, el personal civil femenino en las operaciones de paz solo alcanza el 32 por ciento, frente al 68 por ciento de hombres, pero se trata de una ligera mejora respecto a 2027, cuando las mujeres solo representaban el 28 por ciento del total.



"Pero, en algunas misiones, las mujeres representan solo una cuarta parte de nuestro componente de personal internacional", ha lamentado Guterres, que ha indicado que a la ONU "le interesa cambiar estas cifras". "Nuestras operaciones de paz, así como las personas a las que sirven, se beneficiarán de las perspectivas y la experiencia que aporta nuestro personal femenino", ha considerado.



Everywhere, women & girls continue to be largely excluded from the rooms where decisions are taken.



We cannot realise any of our goals without the contributions of all.



That is why everyone – including men & boys – should be working for women's rights & gender equality. #CSW66