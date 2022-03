Más de un centenar de niños ucranianos han muerto desde el inicio de la guerra

Al menos 103 niños han muerto y más de un centenar han resultado heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión, según el último informe publicado este miércoles por la Fiscalía General del país.



Desde el comienzo de la invasión, los rusos están matando al menos a cinco ucranianos al día, denuncia la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, en un documento que publica Interfax-Ukraine.



Hoy "la cifra oficial superó la crítica y terrible marca de 100. Los datos no son definitivos, en los puntos conflictivos y en los territorios temporalmente ocupados, la Fiscalía y las fuerzas del orden no tienen la oportunidad de inspeccionar los bombardeos", precisó.





Nothing justifies attacks on civilians.



As war rages in #Ukraine, healthcare facilities are being targeted, injuring and killing patients, including pregnant women and children.



This unconscionable cruelty must end. The children of Ukraine need peace, NOW. pic.twitter.com/7BSLZ3lmSg