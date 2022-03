Un terremoto de 7,3 sacude Fukushima y activa la alerta de tsunami en Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7,3 sacudió este miércoles la región de Fukushima y fue seguido de una alerta de tsunami, un seísmo cuyos daños están siendo evaluados por las autoridades niponas y que revivió los temores del desastre de 2011.



El terremoto se produjo a las 23.36 hora local (14.36 GMT) del miércoles, frente a las costas de Fukushima y Miyagi (noreste) y a una profundidad de 60 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que advirtió sobre un posible tsunami en ese litoral de hasta un metro de altura.



El seísmo, que se produjo seis días después del 11 aniversario del devastador terremoto y tsunami en esta misma zona, llegó a alcanzar el nivel seis alto en la escala nipona, de un máximo de siete y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor.





A tsunami warning has been issued. Two powerful earthquakes of magnitude 7.3 and 6.4 off the coast of Fukushima in northern Japan. #Earthquake pic.twitter.com/1E2sAZRskR

#NRAJapan informed the IAEA that a 7.3 magnitude #earthquake occurred ~60 km off the eastern coast of Japan at 14:36 UTC. The safety status of nuclear facilities in the area will be inspected and further updates will be provided to the IAEA, the authority added.