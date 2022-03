Rusia ataca Leópolis con misiles lanzados desde el Mar Negro

Los rusos han bombardeado este viernes las inmediaciones de la ciudad occidental ucraniana de Leópolis lanzando seis misiles de crucero desde un submarino ubicado en el Mar Negro, según un informe militar que recoge la agencia local Interfax-Ukraine.



El informe indica que "según datos preliminares, seis misiles de crucero, posiblemente X-555, fueron disparados desde un submarino en el Mar Negro".



Dos de esos misiles de fabricación rusa, con un alcance máximo de 3.000 kilómetros, fueron destruidos en el aire por las fuerzas antiaéreas del comando occidental ucraniano, dice el informe, que precisa que los proyectiles rusos impactaron cerca del aeropuerto de Leópolis.





Ataque al aeropuerto

Empieza la cuarta semana de guerra en Ucrania. Bombardeo a un edificio cerca del auropuerto de Lviv. Ambulancias y vehículos de policía en dirección al lugar del ataque. La pesadilla sigue y se va a cercando más a la frontera europea pic.twitter.com/RUqGrVMN0p — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) March 18, 2022

Precisamente, horas antes el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovy, informó de que el Ejército ruso había bombardeado esta noche los alrededores del aeropuerto de esta ciudad, que se ha convertido en el punto de paso que usan la mayoría de los ucranianos que huyen hacia la Unión Europea entrando por Polonia.subrayó Sadovy, en su cuenta de Telegram."Varios misiles alcanzaron la planta de reparación de aeronaves.(de los misiles). El trabajo en esta planta se había detenido con anterioridad, por lo que no hay víctimas", agregó.Al parecer, la zona atacada no es el corazón del aeropuerto, pero los bombardeos han dañado los edificios anexos a las instalaciones aeroportuarias, agregó el primer edil.Sadovy dijo que se está estudiando lo ocurrido y aconsejó a la población quey se protejan tras oír las alarmas aéreas. Además, les pide que no publiquen fotos de las zonas atacadas.