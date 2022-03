¿Qué son los misiles hipersónicos que está empleando Rusia?

El Kremlin ha confirmado el uso de misiles hipersónicos Kinzhal para destruir "un gran almacén de combustible" en la localidad de Konstantinovka, en el sur de Ucrania. Se trata del segundo uso confirmado de los Kinzhal en Ucrania y en el mundo, que antes Rusia solo había utilizado durante ensayos militares.



Kinzhal (Daga en ruso) es un misil hipersónico de alta precisión con un alcance de más de 2.000 kilómetros y una velocidad diez veces mayor que la del sonido.



Una de las principales características del arma es la capacidad de maniobrar permanentemente durante su trayectoria, lo que dificulta al máximo su intercepción.



Estos misiles pueden usarse para lanzar ojivas convencionales a una mayor velocidad y con más precisión. Incluso también podrían usarse para lanzar cargas nucleares.





??Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0