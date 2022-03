Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

Corea del Norte ha disparado este jueves un proyectil no identificado hacia el mar de Japón, conocido también como el mar del Este, en el que sería el duodécimo ensayo armado del país en lo que va de año.





Instructions by the Prime Minister in Response to the Missile Launch by North Korea (14:40)



1. Dedicate maximum effort to gather and analyze information, and provide the public speedy and adequate information.

2. Ensure the safety of aircraft, vessels, and other assets.