Biden pide armarse de "valor" para una guerra larga en Ucrania y dice que Putin no puede seguir en el poder

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avisó este sábado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que habrá consecuencias si sus tropas se adentran un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN.



"Ni piense en moverse un solo centímetro dentro del territorio de la OTAN", advirtió el mandatario en un discurso en el Palacio Real de Real de Varsovia, donde se congregaron cientos de personas.



Polonia, donde se encuentra Biden, hace frontera con Ucrania, es miembro de la OTAN y teme que la guerra de Ucrania se extienda a su territorio.



Biden afirmó que EE.UU. tiene del deber "sagrado" de defender "cada centímetro" del territorio de la OTAN en función del artículo 5 de su tratado fundacional, que establece que un ataque en un estado de la Alianza Atlántica es un ataque en todos.





