Putin sigue aspirando a controlar "toda Ucrania", asegura la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este miércoles que en la Alianza no tienen indicios de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, haya abandonado su "ambición" de controlar "toda Ucrania".



"No tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania y también de reescribir el orden internacional", declaró el político noruego al llegar a la reunión de ministros de Exteriores aliados que se celebra hoy y mañana en Bruselas.



En cualquier caso, reiteró que Moscú prepara una ofensiva en el este de Ucrania para controlar todo el Donbás.





?We expect a further Russian push in eastern and southern #Ukraine, to try to take the entire Donbas and to create a land-bridge to occupied Crimea. So this is a crucial phase of the war?#NATO Allies are determined to provide further support to ???? @jensstoltenberg | #ForMin pic.twitter.com/sHDrXshnqZ