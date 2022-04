Un tribunal turco decidirá si envía el caso de Khashoggi a Arabia Saudí

Un tribunal de Estambul va a decidir este jueves sobre la petición de la fiscalía de cesar el proceso contra los acusados del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y transferir el caso a los tribunales de Arabia Saudí.



El Ministerio de Justicia de Turquía aprobó el traslado de la acusación a los sospechosos del caso sobre el asesinato de Jashogi a la competencia de Arabia Saudí, precisamente el país cuyas autoridades fueron acusadas de orquestar la muerte del reportero.



Los activistas de Derechos Humanos advirtieron que el traslado podría incrementar la impunidad del crimen. "Si la Justicia turca abandona el caso y lo entrega a Arabia Saudí, sería un duro golpe para la búsqueda de justicia", ha declarado Christian Mihr, de Reporteros sin Fronteras.





Transferring Jamal Khashoggi's trial from Turkey to Saudi Arabia would end any possibility of justice for him, says @MichaelARPage, and it would reinforce Saudi authorities' apparent belief that they can get away with murder. https://t.co/dQwFXyKT1d pic.twitter.com/rT3ID8ru9Z