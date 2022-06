Ikea empezará a despedir trabajadores en Rusia y Bielorrusia

La compañía sueca de muebles y decoración Ikea ha informado de que empezará a despedir trabajadores en Rusia y Bielorrusia como parte de su proceso de reducir sus operaciones en ambos países, que quedaron prácticamente paralizadas a principios de marzo como consecuencia de la guerra en Ucrania.





On March 3, Inter IKEA and Ingka Group decided to pause IKEA operations in Russia, and this decision still stands. https://t.co/RjwyM5Mm2Q