Navarra reafirma su apuesta por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible

Pamplona - La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada por la ONU va a guiar la acción política e institucional del Gobierno de Navarra los próximos años. Un conjunto de objetivos, indicadores y acciones a desarrollar en múltiples ámbitos que tiene como meta alcanzar una sociedad más equilibrada y justa al final de la década en todo el planeta, y que la Comunidad Foral asume como la hoja de ruta desde la que encarar los retos del futuro.

La dinámica parte del trabajo iniciado la pasada legislatura, al que el Ejecutivo foral quiere dar ahora un nuevo impulso con un llamamiento a todos los agentes políticos, económicos y sociales para que asuman los compromisos y participen en la transformación que afronta la sociedad navarra. Con ese objetivo se celebra hoy en Pamplona una jornada de análisis y debate que platea una pregunta clara y directa. "¿Qué tipo de innovación necesitamos para el futuro de Navarra?" Un debate al que el Gobierno de Navarra quiere dar respuesta asumiendo los planteamientos de desarrollo sostenible fijados por la ONU. Una estrategia integral que permita agilizar las profundas reformas que el mundo va exigir en los próximos años.

La agenda 2030 tiene su origen en la cumbre para el desarrollo sostenible organizada por la ONU en septiembre de 2015, en la que se fijaron 17 objetivos divididos en 169 metas a alcanzar en un plazo de 15 años, y que abordan cuestiones como la pobreza, el cambio climático o la desigualdad económica y social. Afectan por igual a todos los países, con independencia de su grado de desarrollo, aunque luego se puedan adaptar a la realidad de cada país. Tienen un carácter integrador e indivisible, y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la medioambiental.

En Navarra, el Parlamento Foral acordó en 2016 impulsar la alineación de las políticas públicas con los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas, y el Gobierno de Navarra creó una comisión interdepartamental que ha elaborado el informe de punto de partida de cada uno de los indicadores que van a servir de referencia para analizar la evolución y el cumplimento de los objetivos. Actualmente, y manteniendo la estructura diseñada la pasada legislatura, en el programa están implicadas 30 direcciones generales u organismos autónomos, responsables de llevar a la práctica 67 planes, programas o estrategias cuyos contenidos, entre otras finalidades, se focalizan en 72 metas de la Agenda 2030, correspondiendo a 15 objetivos. El resto de metas y objetivos planteados por la ONU no se contemplan en Navarra porque están ya prácticamente alcanzados.

Situación favorable De partida, Navarra muestra una situación favorable respecto a la mayor parte del planeta. Sin embargo, la Agenda 2030 aporta un nuevo enfoque a la acción institucional, basado en el equilibrio entre los distintos objetivos fijados por el programa, y que van más allá del mero desarrollo económico. El objetivo no es solo aumentar la riqueza en base al PIB, sino hacerlo de forma sostenible, cohesionada e igualitaria.

Todo el trabajo de análisis y diseño estratégico ya se llevó a cabo en la legislatura 2015-2019, desde un trabajo interdepartamental en el que se fijaron las líneas de actuación prioritaria a través de un plan de acción global. De esta forma, la comisión interdepartamental elabora en el segundo trimestre de cada año el informe de progreso de la Agenda 2030 en Navarra. En virtud de los datos anuales de los indicadores, este informe contrasta la situación de Navarra con relación a la media europea y española, y emite una valoración cualitativa sobre el estado de realización de los diversos planes estratégicos puestos en marcha.

Se ha establecido además una plataforma multiagentes, abierta a la participación de la sociedad civil y otras instituciones, y en la que el Gobierno insta a participar a los distintos consejos sectorales para que, desde sus respectivas competencias, trabajen para implementar la Agenda 2030.

Jornada de trabajo Un trabajo al que el nuevo Gobierno ha dado continuidad en base a lo recogido en el propio acuerdo programático, que apuesta por dar "un impulso integral y transversal" a la Agenda 2030. Y en la que pretende profundizar ahora con un llamamiento a la colaboración desde lo que ha denominado la "Alianza Navarra 2030", en la que anima a participar a los agentes económicos y sociales.

La intención, señala el propio Ejecutivo foral, es dar continuidad a este primer encuentro "con un plan de socialización y actuación que permita convertir la declaración de intenciones en propuestas concretas, tanto desde las políticas públicas como del sector empresarial y el tejido social de la Comunidad Foral". "La Agenda 2030 se ha convertido en una hoja de ruta clave para anticiparse a los retos del futuro. Resulta fundamental por lo tanto articular una estrategia integral para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de los objetivo de desarrollo sostenible y agilizar las transformaciones profundas que el mundo exige", apunta el Gobierno.

Evolución

Visor de los Objetivos en Navarra

Seguimiento anual. Con el fin de facilitar una información transparente y abierta a la ciudadanía sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Navarra, se ha diseñado un visor web que permitirá el acceso al detalle de cada uno de ellos y a sus indicadores. El visor, disponible en la página del Gobierno de Navarra, dará a conocer los informes de progreso que el Ejecutivo Foral vaya realizando cada año sobre cómo se alcanzan los objetivos y sus metas, a través de la actualización de los indicadores de seguimiento seleccionados y su evolución. Los datos se pueden seguir en la dirección http://ods-agenda2030.navarra.es/.

los 17 objetivos fijados por la ONU

01 fin de la pobreza. Aplicar medidas dirigidas a reducir la pobreza y ampliar la protección social.

02 Hambre cero. Acceso a una alimentación sana y nutritiva para todas las personas; el acceso a la promoción de la agricultura sostenible; asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola y mantener la diversidad genética de semillas, plantas y animales.

03 salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar. Garantizar la salud sexual y reproductiva; reducir las muertes por la contaminación.

04 Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante oda la vida para todas las personas.

05 Igualdad de género. Poner fin a la discriminación por sexo; eliminar la violencia de género; promover la corresponsabilidad y conciliación; asegurar la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres; asegurar la salud sexual y reproductiva.

06 Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

07 Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso universal a los servicios energéticos; aumentar las energía renovables; mejorar la eficiencia energética.

08 trabajo decente y crecimiento económico. Incremento de la productividad; promover el emprendimiento; mejorar la producción y el consumo responsable; lograr el pleno empleo; reducir el desempleo juvenil; proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro; turismo responsable.

09 Industria, innovación e infraestructuras. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; promover la industrialización inclusiva; fomentar la innovación.

10 Reducción de las desigualdades. Incrementar los ingresos de las personas más pobres; promover la inclusión y cohesión social; promover la igualdad de oportunidades; incrementar la protección social.

11 Ciudades y comunidades sostenibles. Asegurar el acceso a viviendas y servicios básicos de habitabilidad; proporcionar el acceso al transporte público; aumentar la urbanización inclusiva y sostenible; proteger el patrimonio cultural y natural; acceso universal a espacios públicos seguros e inclusivos.

12 Producción y consumo responsable. Lograr la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales; reducir los deshechos mediante reciclado y reutilización; alentar las prácticas de responsabilidad social corporativa; promover compras públicas responsables; promover la cultura de la sostenibilidad mediante acciones de sensibilización social.

13 Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14 Vida submarina. Navarra no tiene costas y, por ello, no cuenta con una política pública vinculada a este objetivo. No obstante, se realizarán acciones como el uso y reciclado de plásticos, que afectan a la vida submarina.

15 Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la perdida de biodiversidad.

16 Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

17 Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo sostenible desde la cooperación y la ayuda al desarrollo.