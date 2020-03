Poco más de 40 diputados acudirán al Pleno del Congreso que prorrogará el estado de alarma por el coronavirus

Algo menos de 45 diputados, lo que supone el 12,5% de la Cámara, tiene intención de asistir este miércoles al Pleno del Congreso en el que se debatirán y votarán cinco decretos leyes y se aprobará prorrogar otros quince días el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus.

La idea inicial que expresó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es que para este Pleno sólo acudieran al Palacio de la Carrera de San Jerónimo una representación de la Mesa y los oradores de los grupos parlamentarios que tuvieran que intervenir, mientras que para los demás diputados se acordó generalizar la votación telemática, dado que aún están en vigor las restricciones de movimientos ordenadas para tratar de combatir la enfermedad.

A tal fin se habilitó un plazo hasta el pasado sábado para solicitar el voto a distancia y, según los datos contabilizados este martes en la Cámara, un total de 306 diputados han pedido ejercer el voto telemática, lo que implica que sólo 44 diputados mantienen la intención de asistir presencialmente a la sesión plenaria, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En el caso del PSOE, que cuenta con 120 diputados, se han recibido 109 solicitudes de voto telemático, lo que supone once presentes, entre ellos la portavoz y el secretario general del Grupo Socialista, Adriana Lastra y Rafael Simancas; los diputados de Madrid que ya acudieron al Pleno extraordinario de la pasada semana, así como el presidente Pedro Sánchez y la propia Meritxell Batet.

En el caso del PP, asistirán nueve diputados y los otros 79 ejercerán el voto a distancia, mientras que en Unidas Podemos habrá 28 votos telemáticos de 35 diputados y han confirmado su asistencia el portavoz, Pablo Echenique, y sus adjuntos Txema Guijarro (Podemos), Enrique Santiago (IU) y Juantxo López de Uralde. Por parte de Vox, el grupo con mayor número de positivos por coronavirus reconocidos, se calcula que habrá siete diputados presentes, incluyendo a su presidente, Santiago Abascal, que ya tiene el alta médica, dado que 45 de sus diputados han pedido voto telemático.

En el resto de grupos, la representación presencial será mínima: Gabriel Rufián representará a los 13 de ERC; Aitor Esteban a los seis del PNV, y Mertxe Aizpurua a los cinco de Bildu. Por contra, finalmente no habrá nadie en el hemiciclo de Ciudadanos, que había pedido a Batet habilitar intervenciones telemáticas, algo que no contempla el reglamento vigente.

En cuanto a los grupos heterogéneos, por el Grupo Plural sólo acudirán Íñigo Errejón (Más País), Joan Baldoví (Compromís) y Néstor Rego (BNG), mientras que vuelve a ausentarse Junts. Y en el Grupo Mixto estarán Sergio Sayas (UPN), M;ireia Vehí (CUP), Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) y Tomás Guitarte (Teruel Existe), mientras que se han acogido al voto telemático los cinco restantes, incluyendo los de CC, NC y PRC.

CINCO DECRETOS Y LA PRÓRROGA .

En el orden del día del Pleno, cuyo comienzo está previsto para las 15 horas, figuran dos decretos leyes previos a la crisis del coronavirus, los relativos a las ayudas al campo y a la derogación del despido por bajas acumuladas; los tres decretos de medidas para paliar los efectos del Covid-19; y la ampliación por 15 días del estado de alarma.

Los diputados deberán votar la convalidación o derogación de los cinco decretos, pero también si se debaten o no como proyectos de ley susceptibles de ser modificados, así como la prórroga del estado de alarma y las propuestas que puedan presentar los grupos para delimitar su alcance.

Conforme al Reglamento, esas propuestas sobre el estado de alarma deben presentarse dos horas antes de iniciarse el Pleno, pero dado que el voto telemático se ha generalizado, y para que los diputados conozcan con tiempo su contenido, lo previsible es que el final de ese plazo se adelante a las doce del mediodía.