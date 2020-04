"Cada vez que hay una crisis se cuestiona la propia esencia de la Unión Europea"

El director de Acción Exterior del Gobierno de Navarra discrepa de unas críticas a su juicio "demoledoras" que recibe la Unión Europea en este momento de crisis

pamplona – "Se puede y se debe criticar. No podemos compartir todo lo que sale, y tenemos que criticar. Pero a partir de ahí, dice Mikel Irujo, hay que tener en cuenta que "si alguien tiene resortes en el mundo para salir de esta crisis esa es la Unión Europea". Con un "mercado interior muy bien estructurado, una política industrial y de innovación bastante coordinada", y otros mecanismos que llevan al director de Acción Exterior a confiar en que se saldrá de esta crisis "mucho mejor que otros continentes".

Europa estaba ante un año muy complicado con el Brexit, y la pandemia trae un desafío existencial.

–Igual estamos constantemente cuestionando su propia existencia. Cada crisis nos cuestionamos su existencia. No pasa con otras instituciones.

Tal vez porque las expectativas de se han vuelto a quedar por debajo de lo esperado.

–No estoy de acuerdo, yo creo que es más bien cómo se comunican las cosas. Creo que nos centramos más en los temas que no pueden salir adelante, pero que no quiere decir que no vayan a salir adelante. Ahora mismo hablamos solo del coronabono, que parece que todo el debate radica en eso. La UE a principios de marzo ya creó el dispositivo de respuesta política integrada, una especie de estado de alarma interno, salvando las distancias, con lo cual la toma de decisiones es mucho más rápida.

Algunas medidas ya se han concretado.

–El 13 de marzo se creó la iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus. Hoy el 13 de marzo parece como si fuera el siglo pasado, casi, pero ya entonces se creó el primer mecanismo de respuesta rápida dotado de 37.000 millones de euros. El 18 de marzo el Banco Central Europeo emitió un programa de emergencia en caso de pandemia de 750.000 millones de euros. El 19 de marzo se aprobó un marco temporal de ayudas de estado. No se había dado antes algo parecido. Se están tomando un montón de medidas, la más llamativa el fondo de 100.000 millones para el tema del empleo, pero se han dotado 75 millones para el fondo del mecanismo de protección civil para traer a Europa a cerca de 10.000 ciudadanos, entre ellos a alguno de Navarra también.

¿Hay miedo a que se refuerce la Europa de las dos velocidades?

–Nos estamos centrando solo en un debate que es el de los bonos, si el Banco Central va a comprar o no deuda pública, pero no quiere decir que no se estén haciendo ya muchos esfuerzos financieros y medidas muy tangibles. Nos fijamos más en lo negativo, es más fácil de entender algunas cosas que otras. Pero hay una lista tremenda de acciones, reconociendo obviamente que se ha actuado tarde. En febrero no se tomó ni media acción en ningún país de la Unión Europea.

Ahora mismo todo parece poco.

–Sí, pero también estamos ante un tema competencial. La UE no tiene competencias en crisis sanitarias. La salud es un tema que sigue siendo competencia exclusiva de los estados miembros, por ejemplo en la gestión hospitalaria.

¿Qué huella puede dejar la crisis en la agenda europea?

–Creo que ha dejado al descubierto que tenemos grandes carencias en situación de crisis, no solo en materiales de prevención o respiradores. Una industria muy sensible totalmente externalizada. También en innovación el pulso tiene que ser mucho mayor. Está saliendo el tema de quién es el primero que consigue la vacuna. Es obvio que la UE no puede bajarse de ese tren, de estar en la excelencia investigadora en el mundo, y eso también requiere un gran esfuerzo. En cuanto a la coordinación, yo espero que también esto genere un debate sobre la gestión de la crisis. Independientemente de que los tratados impongan un reparto de competencias, es obvio que su gestión tiene que ser mucho más global. De todos modos, mientras que los líderes que toman las decisiones sigan dependiendo de los votos de los ciudadanos de sus estados miembros, es muy difícil que tomen medidas con una visión más global. Ahí tenemos un hándicap bastante grande.

Europa va jugar un papel aún más importante. ¿El Gobierno de Navarra se plantea reforzar la Acción Exterior?

–Sí, prevemos un refuerzo de Navarra en todas aquellas iniciativas que vaya a sacar la UE, con las que sí o sí vamos a tener que estar alineados para salir de esta crisis.