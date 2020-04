Sanidad insiste en la higiene y en la distancia de seguridad en la reanudación mañana de las actividades no esenciales

madrid – El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reivindicó ayer la importancia de la recomendación del uso de mascarillas en espacios cerrados concurridos, como tiendas, centros de trabajo o transporte público, pero recordó que es más importante la higiene pública y personal, como el lavado de manos.

"Es más importante la higiene pública y personal que las mascarillas", insistió el ministro en rueda de prensa, tras ser preguntado acerca de la distribución de mascarillas mañana y el martes en los medios de transporte públicos a los trabajadores de actividades no esenciales que se reincorporen al trabajo tras la finalización del permiso retribuido recuperable que fijó el Gobierno durante Semana Santa y en los días anteriores a la misma.

Illa resaltó que el Gobierno tiene tres prioridades en este sentido: mantener la distancia intrapersonal de un metro, aunque lo ideal es de dos metros; el lavado frecuente de manos con jabón o solución hidroalcohólica; y la "máxima higiene" en los centros de trabajo. También existe la recomendación de usar mascarillas higiénicas, especialmente en transporte público, cuando no se pueda guardar esa distancia de seguridad, añadió.

Illa recordó que el Gobierno recomienda la utilización mascarillas higiénicas, no de tipo médico, a los ciudadanos que vayan a utilizar el transporte público, aunque asegura que la utilización de las mismas en los centros de trabajo "no es imprescindible" durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal.

Así se recoge también en la guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir contagios por el coronavirus publicada por el Ejecutivo coincidiendo con la reincorporación, mañana lunes, a sus centros de trabajo de los empleados de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar.

Las fuerzas de seguridad repartirán desde mañana 10 millones de mascarillas a los trabajadores que regresen a su actividad profesional y que necesiten sistemas de transporte en los que sea complicado mantener la distancia de seguridad recomendada para prevenir el contagio por coronavirus. El reparto se hará en estaciones de trenes, metros y autobuses, como medida de protección para desplazamientos laborales imprescindibles.

No obstante, Illa recordó que el país continúa con el estado de alarma decretado el 14 de marzo y que el confinamiento seguirá vigente hasta, como mínimo, el 26 de abril, aunque reconoció que "es muy probable" que se mantenga más allá de ese día.

El ministro volvió a aconsejar el teletrabajo a aquellas personas cuya actividad profesional se lo permita y recalcó que, en el caso de que no quede más remedio que desplazarse, se recomienda que lo hagan en transporte privado.

En ese caso, advirtió de la necesidad de extremar la limpieza del vehículo y evitar que vaya más de una persona por fila de asientos, recomendación que se extiende a los transportes públicos.

En la misma rueda de prensa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó la "ejemplaridad" de la mayoría de los españoles al cumplir las restricciones del estado de alarma, aunque reconoció que hay un "ligerísimo relajamiento" de los ciudadanos que ha conllevado más denuncias.

respiradores Por su parte, las empresas madrileñas Hersill y Escribano Mechanical & Engineering tenían prevista la entregara ayer de 94 respiradores a varias comunidades autónomas (CCAA), tras aumentar su producción, con el objetivo de cubrir la necesidad de estos aparatos para el tratamiento de pacientes afectados. Algunos de ellos irán a parar a Catalunya, donde el departamento de Justicia de la Generalitat levantará un hospital de campaña en la cárcel de Quatre Camins (Barcelona), después de que se haya elevado a 22 el número de presos contagiados en el mismo módulo, y que actuará como una extensión del centro hospitalario penitenciario de Terrassa.

francia y portugal

sigue el control en las fronteras

Hasta el 26 de abril. El Gobierno ha decretado, hasta el 26 de abril, la prórroga por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal. Sujeto a nuevas extensiones, según el Ministerio del Interior, entró en vigor el pasado 17 de marzo con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. Sólo se permite el acceso a territorio nacional a ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. La restricción no se aplica al transporte de mercancías ni al personal extranjero acreditado.