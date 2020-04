La crisis política en Badalona reabre la puerta a Albiol

pamplona – La dimisión del alcalde de Badalona Álex Pastor, detenido el martes por la noche por saltarse el confinamiento y conducir en estado de embriaguez, ha provocado una importante crisis política en la cuarta ciudad catalana y abre la puerta al popular Xavier García Albiol a regresar a la Alcaldía si el resto de grupos municipales no logran llegar a un acuerdo para reemplazar al socialista Pastor, que reconoció ayer los hechos que se le imputan y presentó su renuncia al cargo. Tanto Albiol como la también exregidora Dolors Sabater (de la candidatura de los comuns) ya se han postulado para liderar el Ayuntamiento del municipio barcelonés.

El regidor saliente fue puesto ayer en libertad con cargos tras renunciar a su acta de concejal. Pastor fue arrestado por los Mossos d'Esquadra el martes por la noche mientras conducía por las calles de Barcelona. Según declararon los agentes, el dirigente del PSC mostraba síntomas de embriaguez y se negó a realizar el control de alcoholemia, por lo que fue conducido a dependencias policiales.

Ahora, no está clara la sucesión en la corporación municipal, a la que el PSC accedió in extremis el pasado mes de junio al recibir los votos del resto de grupos para evitar la investidura de Albiol, que ganó las elecciones con once concejales. Para impedir que el exlíder del PP catalán volviera ahora a la Alcaldía sería necesario un acuerdo entre los socialistas, ERC, y En Comú Podem. El pleno tiene hasta el próximo 12 de mayo para elegir a un nuevo alcalde y la regidora en funciones Aïda Llauradó (En Comú Podem) ha comenzado ya la ronda de contactos entre las fuerzas de izquierda, aunque señala que no le corresponde al PSC liderar el futuro Ayuntamiento.

Las complicaciones para un pacto en la izquierda allanan el camino a Xavier García Albiol, que ayer mismo reivindicó su derecho a reeditar la Alcaldía al haber sido la lista más votada el pasado año. Según el dirigente del PP, es hora de "dejarse de experimentos que han acabado mal y han salido muy caros", por lo que reclama al resto de partidos que renuncien a "articular ningún tipo de mayoría alternativa" y levanten el cordón sanitario para que el PP asuma el Gobierno municipal.