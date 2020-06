Convocan una concentración en Pamplona para reclamar el acercamiento de presos

La dinámica #SOSPresoakCovid19, integrada por Salhaketa , Etxerat , Altsasuko Gurasoak y Sa re Herritar, h an convocado una concentración, el próximo 4 de julio, a las 12.30 horas en la Plaza del Castillo de Pamplona, para demandar el traslado de las personas presas a cárceles donde tienen arraigo familiar o social.

La dinámica ha reclamado a los gobiernos español y navarro implementar medidas en las cárceles para "garantizar, entre otros, el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas" a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19.

Por ello, ha reivindicado la excarcelación de "las personas incluidas en los colectivos especialmente vulnerables al contagio de Covid-19 como son quienes superan los 65 años de edad, quienes padecen enfermedades crónicas, así como mujeres embarazadas o con hijos o hijas presas, con ellas, en las cárceles".

Por otro lado, estos colectivos han criticado que "mientras en la calle ya nos encontramos en la fase de 'nueva normalidad' en las cárceles, hasta ayer, no se habían dado instrucciones desde la SGIP más allá de la fase 2". Así, han señalado que "siguen sin restablecerse las visitas con más de dos familiares ni se han retomado las comunicaciones vis a vis" o que "siguen manteniéndose las cuarentenas obligatorias a la vuelta de los permisos de salida o de cualquier salida al exterior".

Para estos colectivos, las medidas anunciadas para la 'nueva normalidad' en las cárceles llegan "tarde" y son "instrucciones poco claras y que vuelven a dejar al arbitrio de cada centro penitenciario la forma y tiempos para su implementación".

En su opinión, la pandemia "ha visibilizado la vulnerabilidad añadida que sufre la población reclusa y ha evidenciado la conculcación de derechos hacia las personas presas y sus familiares" que "ha sido aun mayor para aquellas personas presas que se encuentran cumpliendo condena lejos de su lugar de arraigo".

"Estas personas han visto como no han podido retomar el contacto con sus familias a través de comunicaciones por cristal porque desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se les ha autorizado para desplazarse a otras comunidades autónomas. Tampoco han podido salir de permiso si su domicilio no estaba en la misma provincia porque, tampoco en estos casos, se ha autorizado el desplazamiento", han criticado.

Ante esta situación, han destacado que la Ley General Penitenciaria "establece como un derecho de las personas presas el cumplir condena en su lugar de arraigo" y que "corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidir el lugar de cumplimiento de cada persona presa y, por lo tanto, hacer efectivo este derecho".

Según sus datos, "un total de 184 personas presas navarras o con arraigo en Navarra están cumpliendo condena en distintas prisiones fuera de la Comunidad foral". A lo que ha sumado "las más de 7.600 personas presas respecto de las que la Secretaría General no conoce su lugar de arraigo".

Por ello, y tras la finalización del estado de alarma, han reclamado al Gobierno de España y al de Navarra que "se pongan manos a la obra y acuerden y adopten las medidas que venimos exigiendo de forma urgente", entre ellas "el traslado de todas las personas presas a las cárceles de donde tienen su arraigo familiar o social".