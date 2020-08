La Audiencia Nacional determina que no hay motivos para prohibir el Ospa Eguna

La Audiencia Nacional considera que "no ha lugar a prohibir" el "Ospa Eguna" convocado para este sábado en Alsasua, pero pide que se adopten las medidas necesarias para evitar que durante el mismo se realicen actos que pudieran ser constitutivos de delito de enaltecimiento terrorista o humillación a las víctimas.

Las diligencias se han tramitado en el juzgado central de la Audiencia nacional tras el escrito presentado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil en el que solicitaba la medida cautelar de la prohibición por "no existir medida alternativa menos lesiva que impida la comisión de hechos delitivos", según se indica en el auto.

En él se recoge que el informe del ministerio fiscal que no estima procedente la prohibición de la convocatoria "toda vez que no queda acreditada la comisión del delito de enaltecimiento que daría lugar a la adopción de la medida cautelar en cuestión".

Todo ello, añade, sin perjuicio que por parte del departamento de Interior del Gobierno de Navarra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardcia Civil se proceda al pertinente control y seguimiento del acto, adoptando las medidas necesarias para evitar que se realicen actos que pudieran ser constitutivos de delito de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas o descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas.

El juez, tras apuntar que deben aportase datos objetivos, susceptibles de verificación, que permitan concebir sospechas que puedan "considerarse razonablemente fundadas acerca del carácter ilícito del hecho que se pretende prohibir", añade que del estudio recibido, en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, no se desprenden "suficientes elementos o indicios" en ese sentido.

Sr. del Val, me gustaría explicarle, como Alcalde de #Alsasua, algunas cuestiones sobre el acto al cual usted hace referencia. Un acto que con su intervención y la de algún otro medio de comunicación, se demuestra que atrae especialmente a los extremos políticos. 1/6 pic.twitter.com/OfTPjsyNda — Javi Ollo Martínez (@JavierOlloMartn) August 27, 2020

Respecto a la convocatoria, añade que no se advierte en ella "elementos integrantes del tipo penal del enaltecimiento" y habla de conductas amparadas en la "libre expresión".Pese al pronunciamiento judicial,El líder del PP,, ha utilizado el acto para calentar la moción de censura en la que acompañará a Vox en septiembre, ha pedido al Gobierno que no permita la celebración este sábado del "Ospa Eguna" en Alsasua y quesi no impide las ofensas a los agentes durante esta convocatoria.A través de un mensaje en Twitter, reclama al Ejecutivo que exija al alcalde de la localidad navarra. Y, de no ser así, considera que el Gobierno tiene que usar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local "frente a la complicidad municipal con los violentos".Este artículo establece que el Consejo de Ministros "podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".El portavoz de Ciudadanos Navarra,, ha acusado por su parte a quienes no rechazan la celebración este sábado del Ospa Eguna de "guardar un silencio cómplice ante la aberración que para todo demócrata supone la celebración el sábado del Ospa Eguna".Ha manifestado que "hace casi dos años, bien poco tardaron el alcalde, EH Bildu y Geroa Bai en acusarnos de manchar el nombre de la localidad por la convocatoria de la plataforma España Ciudadana de un acto en el que no sólo no se insultaba a nadie, sino que pretendía reivindicar la unidad de todos los ciudadanos". "Por eso mismo, resulta reprochable y despreciable la comparación realizada el jueves por el alcalde Javier Ollo de este acto con otro como el Ospa Eguna que solo destila odio", ha expuesto.El portavoz de Ciudadanos ha resaltado que, "es desde que los radicales campan a sus anchas por Alsasua con el Ospa Eguna, cuando el buen nombre y la imagen de la localidad están siendo maltratados". "Se han vivido episodios como la agresión a dos agentes de la Guardia Civil y sus novias que realmente son los que deberían preocupar a su alcalde", ha indicado.Para el dirigente del partido naranja, "ha sido precisamente el Ospa Eguna lo que ha puesto a Alsasua en el mapa y no precisamente por su carácter solidario, sino por el odio y desprecio que destila ante aquellos que se preocupan por la seguridad y tranquilidad de los vecinos de Alsasua, radicales incluidos".Al mismo tiempo,. "Son ya siete las ediciones que se han celebrado del Ospa Eguna y sabe de sobra lo que va a suceder este sábado en Alsasua", ha expuesto, para señalar que la Delegación del Gobierno "tiene las herramientas democráticas necesarias para impedir que se insulte y desprecie a la Guardia Civil y a la Policía Foral".