El Foro Social exige "verdad" acerca de los desaparecidos

El Foro Social Permanente para el impulso del proceso de paz en Euskadi reclamó este jueves que se ejerza el "derecho a la verdad" que asiste a las familias de las personas desaparecidas en Euskal Herria "en el contexto del ciclo de violencias" de las últimas décadas.

Los representantes de este colectivo Nekane Altzelai y Tasio Arrizabalaga ofrecieron una rueda de prensa en Donostia en la que explicaron que el próximo 30 de agosto se celebrará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y recordaron que en Euskadi se ha documentado la desaparición de siete personas que nunca fueron encontradas, según informó el Foro Social.

Tres de ellos son José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, los tres jóvenes gallegos residentes en Irun desaparecidos en Iparralde en 1973.

También hablan del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur, desaparecido en Behobia en 1976.

Otro de los siete es el refugiado vasco Tomás Hernández, visto por última vez en Hendaia en mayo de 1979.

Los dos últimos desparecidos son: el miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas José Miguel Etxeberria Naparra, de quien no se tiene noticia desde 1980; y el militante de Iparretarrak Jean Louis Larre, desaparecido tras un tiroteo en Las Landas en 1983.

no reconocidas Estas siete personas "merecen verdad, justicia, reconocimiento, reparación y garantías de no repetición" y además "una gran parte de estas víctimas no reconocidas se sienten discriminadas", denunció el Foro Social Permanente.

Este colectivo ha registrado además una solicitud en el Parlamento Vasco para que Euskadi celebre de forma oficial el 30 de agosto de 2021 el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colocando un pebetero en la entrada de la Cámara legislativa.

Además, ha organizado una conferencia telemática el próximo 3 de septiembre con la participación de activistas de América Latina en favor de los derechos humanos y especializadas en las desapariciones forzadas.