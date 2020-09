Carlos Iturgaiz: "Estamos dispuestos a arrimar el hombro"

El presidente del grupo parlamentario vasco del PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha trasladado al candidato del PNV a la reelección como lehendakari, Iñigo Urkullu, su disposición a "arrimar el hombro" y buscar acuerdos para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19 pero le ha dicho que no cuenten con ellos para impulsar "su famoso estatus".

Iturgaiz ha intervenido en el turno de grupos abierto esta tarde tras los discursos que los candidatos a lehendakari Iñigo Urkullu (PNV) y Maddalen Iriarte (EH Bildu) han pronunciado esta mañana en el Parlamento autonómico.

El representante vasco de PP+Cs se ha centrado en responder Urkullu, quien esta tarde será elegido lehendakari gracias al acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE-EE que le otorga mayoría absoluta en el Parlamento, y no ha querido "desperdiciar" el tiempo con la candidatura de Iriarte (que no saldrá), porque "no cumple el mínimo ético exigible en democracia" al no haber condenado el terrorismo de ETA y su "trayectoria criminal".

Aunque ha asegurado que se opondrán a la reelección de Urkullu a través su abstención y ha sido crítico con la gestión hecha por el actual gobierno también de coalición PNV-PSE durante esta legislatura, ha añadido que son conscientes de su "responsabilidad" como oposición ante los ciudadanos vascos en esta situación de crisis.

"Nuestra voluntad es buscar acuerdos"



Así ha ofrecido acuerdos al próximo ejecutivo de Urkullu en 13 aspectos distintos, siempre priorizando la "agenda de los vascos", frente al "escenario irresponsable, abocado al fracaso, de más inestabilidad e incertidumbre que representa la agenda del frente nacionalista".

"Nuestra voluntad es buscar acuerdos que permitan hacer frente a la pandemia y dejar atrás cuanto antes sus devastadores efectos económicos y sociales. Para ello sí tiene usted mi mano tendida", ha descrito Iturgaiz, quien entre otras cuestiones ha planteado negociar un "pacto fiscal" que "facilite el tránsito de familias, empresas y autónomos en los próximos años, hasta superar el impacto de la covid-19".

También ha propuesto acuerdos para reforzar las partidas presupuestarias destinadas a atender las necesidades de los centros educativos, para mejorar la sanidad, especialmente la atención primaria, para acordar una nueva estrategia para la atención sociosanitaria y reformar Lanbide, y para elaborar un plan de apoyo a las familias, entre otros. "Estamos dispuestos a arrimar el hombro" en este tipo de cuestiones, ha asegurado.

Sin embargo le ha advertido a Urkullu de que eso es "incompatible" con apoyar "escenarios de ruptura constitucional".

"No es posible trabajar los lunes en la gestión del gobierno como plan A y dedicarse los martes, con Bildu, a desarrollar una agenda solo para nacionalistas como plan B, buscando escenarios de ruptura constitucional e impulsando su famoso nuevo estatus, con los socialistas consintiendo, tragando y colocados de perfil en esta cuestión", ha descrito.

Ha recordado que la coalición a la que él representa defiende la Constitución, el Estatuto, el Concierto y la foralidad y dirigiéndose a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, le ha advertido de que el hecho de que firmen un "papelín" con el PNV acotando sus diferencias en materia de autogobierno no les va a librar de un "papelón" el día en que Urkullu "impulse ese escenario de ruptura".