Mikel Zabalza Gogoan pide al Gobierno foral que "analice el alcance de la tortura en Navarra"

La iniciativa ciudadana Mikel Zabalza Gogoan ha reivindicado "la verdad" para el caso de Mikel Zabalza en un acto celebrado en la casa de cultura de Burguete. El evento ha tenido un aforo reducido debido a la Covid-19 pero ha podido seguirse en directo por internet.

La plataforma ha reclamado "justicia, reparación y garantías de no repetición" y ha asegurado que "Mikel no murió por el agua del Bidasoa. Mikel fue asesinado por el agua de una bañera del cuartel de Intxaurrondo". "Hoy por hoy Mikel no se considera víctima en ningún sitio. Hoy por hoy, sus familiares no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación", ha criticado Eneko Villegas en nombre de Mikel Zabalza Gogoan.

La plataforma ha pedido "valentía" en el camino emprendido por el Gobierno de Navarra para "reconocer a las víctimas de la violencia policial". Y ha pedido al Ejecutivo foral que, "además de las víctimas de 1960-1978", se "investigue al resto y analice el alcance de la tortura en Navarra".

En el acto ha participado el escritor navarro Mikel Soto, quien "fue detenido en 2002 acusado de un delito que no cometió". Con la ayuda del chelista Néstor Salaberria, ha leído dos poemas de su libro 'Suak pizten direnean' publicado recientemente. Las actrices Irune Costa y Begoña Garaikoetxea han sido los encargadas de conducir el acto, aprovechando objetos de un desván para recordar y reflexionar el caso de Mikel Zabalza. También han participado el grupo Marianitoz Blai y la bailarina Itxaso Etxepeteleku.

El homenaje ha contado con la asistencia del consejero de Políticas migratorias y Justicia, Eduardo Santos; la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez; el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; y la jefa de sección de la Oficina de Atención a las Víctimas, Blanka Burusko. También han acudido parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, representantes de las Juntas y Ayuntamientos de la Comarca, y familiares de Germán Rodríguez, Angel Berroeta y Mikel Arregi.

Todos los años, la iniciativa popular celebra su acto conmemorativo el domingo, frente al monumento que se encuentra junto a la casa natal de Mikel Zabalza. Este año, sin embargo, para adaptarse a la nueva situación, el acto de Orbaizeta será diferente. Según han explicado en una nota, el acto recordará el funeral de Mikel Zabalza cuando jóvenes de la localidad "recorrieron las carreteras del valle con varios tractores y coches en un emotivo acto espontáneo".

Así, este domingo, a partir de las 11.00 horas, han llamado a acercarse en coche a la Fábrica de Armas de Orbaizeta, donde se realizará una ofrenda floral.