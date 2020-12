El cambio de portavoces de Navarra Suma agria el debate de las enmiendas en el Parlamento de Navarra

A medida que han ido pasando los días, el tono del debate de las enmiendas parciales se ha ido agriando. Parecía que Navarra Suma iba a asumir con deportividad su irrelevancia parlamentaria frente al bloque progresista, que está sacando adelante todas sus iniciativas en virtud del acuerdo entre PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

Pero conforme han ido cambiando los portavoces, los discursos de la derecha se han ido endureciendo, con continuas apelaciones personales, críticas globales al Gobierno que poco tienen que ver con los Presupuestos o con un celo específico contra el consejero Manu Ayerdi. Un síntoma de que Navarra Suma ha renunciado al debate constructivo, y quiere hacer de las enmiendas parciales un nuevo campo de batalla político.

La jornada de hoy ha sido el ejemplo más claro de la serie. El enfrentamiento más agrio se ha dado entre el parlamentario Carlos Pérez-Nievas (Navarra Suma) y la socialista Ainhoa Unzu (PSN). Pérez-Nievas ha invertido buena parte de sus intervenciones en el departamento de Desarrollo Económico en hablar sobre la situación del consejero Ayerdi, al que el Supremo ha abierto causa por las ayudas concedidas a Davalor.

Y en cuanto el resto de grupos se lo han reprochado, ha optado por la crítica personal a la parlamentaria Unzu, que le había reprochado que tristemente la ciudadanía navarra ya está "acostumbrada" a las "descalificaciones" del parlamentario de la derecha. "Ustedes y yo volveremos a gobernar y usted saldrá aquí a defenderme a mí", contestó Pérez-Nievas, con bastante soberbia, poco antes de ofrecerle a la socialista "lecciones gratis" sobre Derecho.

"El señor Ayerdi está investigado, y otra cosa es que luego sea condenado o no. Pero si ustedes han puesto el listón tan alto, flanquéenlo o dejen la política", respondió el portavoz de Ciudadanos dentro de la coalición de Esparza. "Bájese del pedestal del que acostumbra a hablarnos", le ha recomendado Unzu, quien le reprochó "la lamentable réplica en la que solo me ha llamado tonta". "Ustedes se creen superiores, ese es el problema, por eso están donde están", ha zanjado la portavoz del PSN.

Un tono duro también se ha visto durante la tarde. La comisión de Derechos Sociales ha alternado muchos portavoces, y prácticamente ha habido reproches entre todos. Entre Mikel Buil (Podemos) y Maribel García Malo (Navarra Suma) a cuenta de la reforma laboral. "Yo en Cuba y en Venezuela no he estado, pero sí he servido comida en las colas del hambre que usted genero", ha reprochado Buil a quien fue directora del Servicio Navarro de Empleo entre 2012 y 2015.

Entre Carlos Mena (PSN) y la derecha a cuenta del plantón de Navarra Suma a una enmienda para el Sáhara cuando la situación con Marruecos peor está; y entre Nuria Medina (PSN) y Marta Álvarez (Navarra Suma) a cuenta de los Presupuestos sociales. "Tengan agallas y digan que no realizan inversiones porque no son prioridades, no le echen siempre la culpa de todo a UPN", ha retado Álvarez. "Usted siempre encuentra la forma más grosera de expresar las cosas", ha afeado Medina, quien ha recomendado a Álvarez que asuma que ya no está en el Gobierno: "Después de un año y nueve meses, su duelo ya es patológico".