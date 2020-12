El debate de las enmiendas parciales añade 13,6 millones a los Presupuestos de Navarra

El Parlamento de Navarra ha terminado uno de los debates de enmiendas parciales más plácidos que se recuerdan. El acuerdo presupuestario entre el bloque progresista –PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E–, la incapacidad de Navarra Suma para salir de sus insuficientes 20 escaños y el escaso margen económico que dejan unas cuentas expansivas y pensadas para la pandemia han abocado a las enmiendas parciales a poco más que un trámite en el que apenas ha habido margen para salirse de lo pactado.

Al final, han sido 274 enmiendas aprobadas por un valor de 13.671.458 euros, una cifra dentro de la horquilla de alrededor de 10 millones que el bloque progresista pactó a finales de noviembre. Y si hay un indicador de que ha sido un debate plácido, por momentos incluso plano, es que todas las enmiendas aprobadas fueron propuestas por el bloque progresista.

Es decir, ninguna de las casi 300 propuestas planteadas por Navarra Suma vio la luz, algo prácticamente insólito, ya que todos los años suele colarse alguna. Pero en esta ocasión, ni eso: el acuerdo se ha mostrado sólido, y se ha negado a pasar ni una sola de las enmiendas de la derecha, en su mayoría irrealizables por su falta de encaje en la realidad económica de las Cuentas. Una estrategia sin duda deliberada, con la que Navarra Suma ha pretendido quedarse en la comodidad de una oposición que solo pone encima de la mesa propuestas irrealizables que le permitan decir: yo lo he intentando, pero no me las han aprobado.

En cualquier caso, los Presupuestos salvan su último gran obstáculo y encaran mañana el debate de las enmiendas fiscales, en el que tampoco habrá sorpresas. Con todo, el dictamen de las Cuentas se aprobará el 21, y ya solo quedará que el día 23 el Parlamento le de el 'ok' definitivo a los Presupuestos de 2021.