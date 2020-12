PSN y Geroa Bai no descartan revisar a futuro la ley de investigados

pamplona – PSN y Geroa Bai entienden que aún no es el momento de aplicar el artículo 68 de la actual Ley Foral del Gobierno y de su Presidenta, después de que el Tribunal Supremo haya abierto al consejero Manu Ayerdi causa penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación por los préstamos a Davalor. Dicha ley recoge que un cargo público que sea declarado investigado debe cesar en sus responsabilidades, aunque no han descartado abrir una reflexión en torno a este artículo posteriormente. Según el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, el momento de "cumplir la ley" es ahora. "Nadie estaría reflexionando nada sobre el artículo 68 si fuera alguien de Navarra Suma quien estuviese en la situación de Ayerdi". "Lo que tiene que hacer Chivite es cumplir la ley y, a nuestro juicio, no la está cumpliendo", expuso Esparza, para quien Ayerdi "no debería seguir siendo consejero" al considerar "gravísimos" los presuntos delitos. Para el socialista Ramón Alzórriz, se cumplirá con esa ley "porque es la que está en vigor". Sin embargo Alzórriz cree que Ayerdi "no está investigado", por lo que no tiene por qué dimitir ya. Para Uxue Barkos, de la Ley del Gobierno "puede tener razones de ser y luego usos que no se corresponden". La portavoz de Geroa Bai, en la que se integra Manu Ayerdi, considera que "este es el momento de cumplir con la misma y el debate habrá de ser posterior a esta circunstancia". Desde EH Bildu, ni se abandera ni se cierra en banda una eventual revisión. Bakartxo Ruiz manifestó su disposición a hablar sobre un eventual cambio en un contexto, en el que, según afirmó, hay determinados procedimientos judiciales "muy dirigidos por impulsos políticos". Una actitud similar a la expresada por Podemos e I-E.