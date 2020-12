Pepe Mujica se "solidariza" con Oriol Junqueras y Raül Romeva en una llamada en Nochebuena

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica contactó con los líderes independentistas catalanes Oriol Junqueras y Raül Romeva, que se encuentran en la prisión de Lledoners (Barcelona), esta Nochebuena a través de un encuentro telemático para expresarles "toda su solidaridad".



"Cuenten que siempre estaremos para ayudar en una mesa de diálogo", les aseguró Mujica, ya retirado de la vida política de su país y afirmó "ser amigo de todos aquellos que están presos por razones políticas". El propio Mujica estuvo preso durante doce años y por ello añadió que "conozco lo que es esto, y por esto mismo me acuerdo de todos los presos políticos".







?? [VÍDEO] Pepe Mujica, expresident de l'Uruguai, es reuneix amb l'Oriol @junqueras i @raulromeva



??? Mujica: "Cuenten que siempre estaremos para ayudar en una mesa de diálogo"



? Més informació aquí ??https://t.co/dWlU0afVgV pic.twitter.com/OypozSM0sk — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 24, 2020

El exconseller Romeva agradeció al exdirigente uruguayo "todo el apoyo que nos has dado siempre". Por su parte, el líder de ERC destacó que "nuestra lucha también se encuentra dentro de la lucha democrática de estos pueblos" de América Latina.Hace tres días, los fiscales que acusaron en el juicio por el procés se opusieron a conceder los indultos solicitados a favor de los condenados por el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ya que consideraron que "las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos, tampoco adolecen de falta de equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas y, por último, sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática".A principios de diciembre, el Tribunal Supremo revocó el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve condenados, quienes tampoco podrán gozar del régimen flexible que les permitía salir para ir a trabajar o hacer voluntariado.