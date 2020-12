María Jesús Valdemoros: "Ha sido consecuencia de mi especialización en macroeconomía"

pamplona – "En mi guion no tenía prevista la política, no me lo había planteado nunca. Quizá, en mi caso, ha sido consecuencia de mi trabajo. Me he especializado en macroeconomía, y en cómo hacer posible un modelo de bienestar. Estoy en el IESE como lecturer, estuve en el Círculo de Empresarios, y Yolanda Barcina me llamó para trabajar en la administración pública en su legislatura como presidenta". Antes, le había llamado Álvaro Miranda, a instancias de la propia Barcina, pero Valdemoros trabajaba en Madrid, y estaba a punto de hacer un master, y pensó que no era su momento. En cambio, en 2011 aceptó, y fue directora general de Política Económica y Empresarial en unos años "con una crisis espeluznante". Después, UPN se fue a la oposición, y se conformó un nuevo gobierno. Entonces Valdemoros se dedicó a la docencia en IESE (hoy sigue dando clases), y tiempo después, finalizadas las incompatibilidades previstas por la normativa, trabajó en su propia consultora, Un día recibió la llamada de Esparza para formar parte del grupo parlamentario para la presente legislatura, y Valdemoros aceptó y acertó, porque la política le encanta. "Es ver la administración pública desde otro punto de vista, tengo una suerte inmensa".