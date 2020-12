Los republicanos bloquean en el Senado la subida del subsidio por desempleo en EEUU

washington – El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, frenó ayer una iniciativa lanzada por los demócratas para aprobar un proyecto de ley con el que se ampliarían los subsidios por desempleo, previstos en el plan de ayuda económica contra el coronavirus, de 600 a 2.000 dólares (de 490 a 1.630 euros).

La iniciativa, que había contado con el apoyo este lunes de la Cámara de Representantes, había sido una de las peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a calificar esos 600 euros de "ridículamente bajos" días después de que republicanos y demócratas acordaran, tras varios meses de negociaciones, un plan de ayuda económica contra la pandemia valorado en 908.000 millones de dólares (740.000 millones de euros).

El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, presionó este martes para que se celebrara una votación sobre este aumento lo antes posible, pero McConnell optó por emplazar al Senado a debatir la cuestión a lo largo de la semana, junto a otras dos reivindicaciones del presidente Trump.

Estas son, por una parte, la derogación del artículo 230 del proyecto de ley de Defensa, en el que se otorga protección legal a las empresas y plataformas de ínternet en relación a los contenidos que publiquen sus usuarios, y, por otra parte, la creación de una comisión para investigar el supuesto fraude en las presidenciales.

Con esta maniobra, McConnell está intentando vincular estos tres aspectos en un mismo paquete legislativo, permitiendo así que los republicanos accedieran a las demandas del presidente Trump con respecto a la derogación de la sección 230 y la comisión de investigación electoral, pero no así quizás al aumento del subsidio, una cuestión en la que no hay consenso unánime dentro del partido.

"Los republicanos deben aprobar los pagos de 2.000 dólares lo antes posible. ¡600 no es suficiente!", escribió Trump en Twitter sobre sus compañeros de partido al conocer esta noticia. "Deshazte de la Sección 230. No permitas que las grandes tecnologías roben nuestro país y no permitas que los demócratas roben las elecciones presidenciales. Manteneos firmes", añadió también.

Antes, Schumer ya había avisado en la sesión de este martes en el Senado que estas pretensiones no tienen ninguna posibilidad de prosperar en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, y volvió a insistir a los republicanos para que presionaran a McConnell y lograr así que se vote sobre esa subida en el bono por desempleo.