El Foro Social aboga por una salida integral a la política penitenciaria

pamplona – El Foro Social Permanente cree que el Estado ya ha superado el "inmovilismo" del PP, que con Rajoy no se movió mucho de las leyes de excepción penitenciaria pese al final de ETA. Pero critica que los acercamientos no se están produciendo con la celeridad suficiente y, sobre todo, que estén produciéndose "a medias", a cárceles periféricas de Zaragoza y Cantabria, y no a las cuatro de Navarra y la CAV, con "suficiente espacio" para acoger a los presos de la extinta organización.

Así lo aseguró el Foro en una rueda de prensa que dieron Nazario de Oleaga, Teresa Toda, Nekane Altzelai y Agus Hernán, quienes hicieron un repaso por cómo ha sido la política penitenciaria desde septiembre de 2018, ya con el Gobierno de Sánchez y cuando empezó la nueva dinámica de acercamientos. Al principio, al escaso ritmo de dos al mes, y solo en el último trimestre de 2020 ya a cinco o seis por semana, un ritmo "más constante" pero que no sacia la frustración que sienten los familiares, dijeron ayer los portavoces del Foro.

"No podemos dar por buenos los acercamientos a medias, traslados limitados a reducir el kilometraje, difíciles de comprender en el escenario actual, máxime cuando, como demuestran los datos, los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de suficiente espacio para acoger a todas las personas presas", subrayó Agus Hernan. Además, durante la rueda de prensa el Foro consideró que se dan las "mayorías y consensos transversales, institucionales, políticos, sindicales y sociales" para que la política penitenciaria "entre en una fase integral y definitiva de resolución". "Estos consensos tienen que ejercer de palanca ante el Gobierno español y de apoyo frente a los sectores contrarios a dar solución a esta problemática", para la que el Foro cree que el Estado "no tiene un plan explicitado públicamente".

acercamientos

180 desde 2018. Desde septiembre de 2018, con Sánchez ya en el Gobierno, se han producido 180 acercamientos de presos de ETA a cárceles cercanas a Navarra y la CAV.

sare

Movilizaciones en 77 pueblos y barrios. Sare informó ayer de que el próximo 9 de enero se producirán movilizaciones a favor del fin de la dispersión en 77 pueblos y barrios de Navarra.