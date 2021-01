Catalunya evalúa si la pandemia permite celebrar las elecciones

pamplona – Los partidos catalanes se dan hasta el 15 de enero para decidir si las elecciones del 14 de febrero se pueden celebrar en plena pandemia del coronavirus. Catalunya se encuentra en una encrucijada parecida a la que ya vivieron la CAV y Galicia, y que pudieron resolver con un acuerdo entre las formaciones. La CUP exigió ayer que la decisión se tome en base a criterios objetivos y científicos para que la última palabra no recaiga únicamente en JxCat y ERC, socios en el Govern. El diputado de la formación en el Parlament Vidal Aragonés dijo en rueda de prensa que los partidos deben ponerse de acuerdo con criterios "objetivables" y con la participación previa de científicos y representantes de los trabajadores de la sanidad pública. Desde JxCat, Laura Borràs opinó que es urgente celebrar las elecciones y gobernar.

derecho al voto Según la CUP, este trabajo previo serviría para determinar "en qué momento se considera que no es prudente la celebración de las elecciones". "Es mucho más sano que se den estos criterios", dijo. Alertó además de que no es viable celebrar unos comicios en los que "no todo el mundo tenga garantizado el derecho a voto", por lo que urgió a los partidos a "hacer compatible la garantía de sanidad púbica con las elecciones".

Por otro lado, añadió que la CUP estaría dispuesta a entrar en el Govern tras el 14-F siempre y cuando la hoja de ruta pase por políticas sociales "transformadoras" y una apuesta por la independencia de Catalunya.