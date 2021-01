JxCat y ERC polemizan ahora por la mesa de diálogo

En la pugna particular que mantienen JxCat y ERC en la antesala de las elecciones catalanas del 14 de febrero, ayer el motivo de controversia fue la mesa de diálogo con el Gobierno español sobre el conflicto en Catalunya. Abrió el fuego la candidata de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, quien dijo que dicho foro ha sido hasta ahora "un reportaje fotográfico y un paseo por el jardín", por lo que pidió una negociación real.

En el Encuentro Digital Europa Press celebrado por la mañana, acusó a ERC de ser "dócil" con el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y aseguró que la mesa de diálogo está "enterrada" porque es necesario "un marco de negociación entre dos sujetos políticos que se reconozcan". Borràs añadió que JxCat es "el enemigo a batir por quienes quieren que no cambie nada" y contrapuso su partido al "independentismo menos problemático y más dócil" que representa, a su juicio, la formación republicana.

Insistió en darle carpetazo a este foro de diálogo porque nació de un acuerdo entre partidos, ERC y PSOE, y no entre gobiernos, y afirmó que en su lugar es necesario "un marco de negociación entre dos sujetos políticos que se reconozcan y se respeten para abordar a fondo la libre determinación de Catalunya".

"No hemos tenido ninguna solución, todo ha sido especulación" durante este primer año del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, y lamentó que se ha especulado con indultos o reformas del Código Penal sin que se haya producido ningún avance. La candidata de JxCat concluyó que "España no es una democracia consolidada, es una represión consolidada", en referencia a la decisión de la Justicia belga de no extraditar al exconseller de Cultura Lluís Puig al Estado español.

Las palabras de Laura Borràs tuvieron una rápida réplica en la secretaria general adjunta de ERC y candidata por Lleida a las elecciones catalanas, Marta Vilalta, quien aseguró que su partido no renuncia a la negociación en el conflicto entre Catalunya y el Estado. Agregó que, aunque considera que Moncloa no ha dado todos los pasos que debía, la mesa del diálogo "no está muerta, ni ha quedado enterrada".

En una rueda de prensa telemática, opinó que "si la candidata de JxCat quiere renunciar a hacer política, a la palabra o a poder sentarse y solucionar el conflicto político, que lo haga, nosotros no renunciaremos a nada". La republicana agregó que todos los conflictos políticos del mundo que se han resuelto lo han hecho alrededor de mesas de diálogo, por lo que su grupo apuesta por poder ir con la máxima fuerza a negociar con Moncloa.