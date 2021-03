El tafallés Solchaga es el único navarro que ha sido ministro desde la transición

Ione Belarra Urteaga se convertirá, previsiblemente, en la segunda persona nacida en Navarra que se pone al frente de un ministerio desde la transición. Hasta el momento sólo Carlos Solchaga Catalán ha desempeñado esta responsabilidad.

Nacido en Tafalla en 1944, Solchaga fue nombrado ministro de Economía y Hacienda por Felipe González, cargo que desempeñó en dos legislaturas desde el 6 de julio de 1985 hasta el 11 de julio de 1993. Recibió la cartera de Miguel Boyer y fue reemplazado por Pedro Solbes.

Con anterioridad, Solchaga había sido ministro de Industria y Energía en el primer mandato de González, cargo que desempeñó entre el 1 de diciembre de 1982 y el 6 de julio de 1985.

No fue un mandato sencillo para Solchaga, que tuvo que impulsar el proceso de reconversión industrial, con una considerable conflictividad laboral? en los sectores afectados, especialmente el naval. Entre los dos cargos, estuvo casi 11 años de manera ininterrumpida en el Consejo de Ministros.

Doctor en Económicas por la Universidad de Madrid (1968), Solchaga había sido miembro del Partido Socialista de Euskadi, que agrupaba también a los socialistas navarros ya que el PSN todavía no existía. Fue el número dos por Álava en las listas del PSOE en las elecciones de 1979, pero no consiguió obtener escaño. No obstante, la renuncia del cabeza de lista en abril de 1980 le permitió convertirse en diputado y acabó siendo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos del Congreso de los Diputados, sustituyendo a Txiki Benegas.

Después fue reelegido diputado, ya por Navarra, en las elecciones de 1982, 1986, 1989 y 1993.

Ahora, si se confirma el nombramiento de Belarra, habrá representación navarra en Moncloa por primera vez desde hace 28 años.



MOSCOSO TAMBIÉN FUE MINISTRO



También fue ministro una persona muy vinculada a Navarra como Javier Moscoso del Prado y Muñoz, si bien nació en Logroño. Su responsabilidad en el primer Gobierno de González la desempeñó como titular de Presidencia entre el 3 de diciembre de 1982 y el 26 de julio de 1986.

Tras salir del Gobierno de España, Mosco fue fiscal general del Estado entre 1986 y 1990.