Pablo Iglesias gana sin sorpresas en las primarias de Podemos en Madrid

pamplona – No se esperaba que saltara sorpresa alguna. No las hubo. Era la única lista que presentaba a su líder y aglutinó la gran mayoría de votos. Pablo Iglesias, el todopoderoso cabeza visible de Unidas Podemos y que dejará de ser vicepresidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros de mañana, recibió ayer el respaldo casi unánime de la militancia morada para que se erija en candidato de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Lo hizo arrasando en las primarias, con el 96% del respaldo y sin apenas resistencias internas.

Un total de 13.427 votos fueron emitidos, de los cuales 607 (4,52%) fueron en blanco, ninguno nulo y el resto fue a parar al denominado Equipo Pablo Iglesias. También se supo qué miembros irán en los puestos de cabecera junto a Iglesias. Serán la que fuera portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid esta legislatura, Isa Serra; el coordinador regional, Jesús Santos; la exdiputada regional, Carolina Alonso; la directora del instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno; y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez. También entran la politóloga y asesora de Iglesias en la vicepresidencia segunda del Gobierno de España Lilith Vestrynge, hija del conocido político Jorge Vestrynge; el diputado autonómico Javier Cañadas, y los más desconocidos Piedad Sánchez García, Allende Marina Palomo, Inés Morales Perrín, Iñaki Olazábal, Li-tzi Bianca Rojas, Alberto Gómez Ramírez, Iris Marín, Víctor Valdés, Gema García Queipo, Rubén Aguilar Ibáñez, Ana Martín García y en el puesto 22 Mariano Sabas Munuesa de Caveda, periodista especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general. El propio líder morado también dio a conocer el fichaje como independiente del histórico sindicalista de CCOO. y miembro de la Marea Verde, Agustín Moreno. Este se suma como incorporación junto a Alejandra Jacinto, activista antidesahucios.

Aún resta, no obstante, dilucidar quienes serán los miembros de Izquierda Unida que se suman al proyecto de Iglesias, que en todo caso ocuparán los puestos 3, 10, 15, 24 y 33, y a partir de ahí, uno de cada cinco puestos serán suyos. En todo caso, el dirigente morado, ya va afilando sus armas para vencer en una batalla a cara de perro a la derecha madrileña, encabezada por la actual presidente Isabel Díaz Ayuso. En una campaña que estarán sumamente polarizada entre la izquierda y la derecha, entre Iglesias y Ayuso, en todo caso, Unidas Podemos no tendrá la ayuda previa de los socialistas, ya que el aspirante del PSOE, Ángel Gabilondo, ha declarado por activa y por pasiva que no reeditarán la entente que sustenta el gobierno español para hacerse con la Comunidad de Madrid. Tampoco irán a las elecciones del 4-M de la mano en una candidatura unitaria junto a Más Madrid, liderado por Iñigo Errejón. Su número uno, Mónica anunció hace ya algunos días que acudirá a la cita con las urnas en solitario. Otra cosa será qué pueda suceder a partir del 5 e mayo.