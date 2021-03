Aragonès a Puigdemont: "Gobernaré sin sustituciones ni tutelas"

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que las "discrepancias" programáticas con JxCat son "mínimas", por lo que "no se entendería" que siguiera negándose a investirlo. Así lo ha afirmado al inicio del segundo debate de investidura al que se somete Aragonès, sin esperanzas de lograr la necesaria mayoría simple, ya que JxCat ha anunciado que mantendrá la abstención de la primera votación del pasado viernes.

Según Aragonès, los escollos entre ERC y JxCat se centran en "cómo pasar de la etapa de la represión a la etapa de la resolución" del conflicto catalán, pero "las distancias no son insalvables". "Estoy convencido de que nos podemos poner de acuerdo, porque compartimos objetivos", ha recalcado Aragonès, que considera que "no se entendería" que en esta nueva etapa las fuerzas independentistas no fuesen capaces de "sumar con la misma fuerza" que en legislaturas anteriores.

El pleno ha arrancado pasadas las 10.00 horas en el Auditorio del Parlament, con una intervención inicial de Aragonès para pedir el apoyo de la cámara, antes de dar paso a los líderes parlamentarios, de mayor a menor representación, aunque acabando con ERC.

Esta vez por parte de JxCat no intervendrá su presidente de grupo, Albert Batet, que como Elsa Artadi se encuentra confinado por haber sido contacto estrecho de positivo por coronavirus, por lo que será la portavoz adjunta, Gemma Geis, quien tomará la palabra.

La primera vuelta de la investidura, el pasado viernes, terminó con una votación en la que Aragonès quedó lejos de la necesaria mayoría absoluta: 42 votos a favor (ERC y CUP), 61 en contra (PSC, Vox, En Comú Podem, Ciudadanos y PPC) y 32 abstenciones de JxCat.

En la votación de este martes, a Aragonès le bastaría la mayoría simple para ser investido -más votos a favor que en contra-, pero a efectos prácticos no cambia nada, porque necesita el voto a favor de JxCat y, salvo sorpresas de última hora, los resultados serán los mismos que el viernes.

Si la sesión del viernes se prolongó casi 11 horas, la de este martes está previsto que se resuelva entre las 10.00 y las 14.30 horas, con intervenciones más breves.

Si como es previsible fracasa también la segunda votación, ERC y JxCat dispondrán de dos meses para alcanzar un acuerdo e investir a Aragonès, antes de que el 26 de mayo expire el plazo límite para culminar la investidura del nuevo president; de lo contrario, ese día serán convocadas automáticamente nuevas elecciones para julio.