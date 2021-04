La navarra Ione Belarra, en la nueva foto del Gobierno con la cartera ministerial

La Fiscalía rechaza imputar a Belarra y a toda la ejecutiva de Podemos por el caso Neurona

El Gobierno ha posado al completo para una nueva foto en la escalinata de entrada al Palacio de la Moncloa después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reestructurase el gabinete tras la salida del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Antes de la foto de grupo, han desfilado con sus carteras y posado individualmente ante las cámaras, en primer lugar, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que antes ostentaba la Vicepresidencia Tercera y ahora ocupa el lugar de Iglesias como vicepresidenta segunda; y después, la ministra de Trabajo y nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y la recién nombrada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la navarra Ione Belarra.





Ione Belarra, en la fila de arriba a la derecha. EP

Posteriormente, en torno a las 9.45 horas, todos los miembros del Consejo de Ministros se han dejado fotografiar en la escalinata de la Moncloa para actualizar la foto de familia, con Sánchez en el centro y acompañado en la primera fila por las cuatro vicepresidentas: además de Calviño y Díaz, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Luego, Sánchez y sus ministros se han dirigido al interior del edificio, donde ha comenzado la reunión del Consejo de Ministros.

Imputación rechazada

Los últimos cambios en el Ejecutivo fueron motivados por la decisión de Pablo Iglesias, anunciada a mediados de marzo, de dejar su cargo para concurrir como candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del 4 de mayo.La Fiscalía se ha opuesto a petición de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas Essard de extender la imputación en el caso Neurona a toda la ejecutiva del partido y a la recién nombrada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.En un nota, la Fiscalía de la Comunidad Madrid señala que impugna el recurso de Cánovas contra el auto en el que el juez Juan José Escalonilla acordó el sobreseimiento provisional en relación con la investigación de los sueldos de la gerente y tesorero de dicha formación política, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, respectivamente.La Fiscalía insiste en que "no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado" y entiende también que "lo mismo puede decirse en relación al reembolso de gastos respecto de los que no existía indicio alguno de su ilicitud".Añade que dado que la normativa del partido atribuye a la gerencia la gestión de recursos humanos y gestión patrimonial, "existen dudas razonables de la tesis de la ahora recurrente considerando además la intervención de la gerente en los órganos económicos del partido".Además, reseña que "aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio que en este caso no se ha determinado dado que el partido no se considera como tal a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas".Asimismo subraya que la cuestión relativa a si es o no ético o si se incumplieron las normas internas "podrá ser discutido en otros foros pero desde luego no en el ámbito de una investigación judicial".Por ello explica que la petición de extender la imputación a toda la ejecutiva de Podemos evidencia que el interés de la recurrente "excede" del ámbito de esta investigación."Y lo mismo puede decirse de la imputación de Ione Belarra firmante del certificado del partido en relación a la irregularidad de los complementos", subraya la Fiscalía.