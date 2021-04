Familiares de Naparra denuncian tres años de bloqueo en la búsqueda del cuerpo

José Miguel Etxeberria, Naparra, hubiera cumplido ayer 63 años. Su nombre resonó insistente en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra, principalmente en boca de su hermano Eneko, decidido junto a su mujer Amaia Irigoyen, y a una serie de amigos y allegados, en echar el resto en la denuncia de la desaparición forzada de 40 años, acudiendo a instancias institucionales y generando eco social por medio de un libro y un documental, en paralelo a una batalla judicial que se ha topado con la parálisis de la justicia francesa, que dura ya tres años, demorando un permiso de excavación en busca de los restos de José Miguel en un emplazamiento situado en las Landas.

José Miguel Etxeberria fue asesinado por el Batallón Vasco Español cuando contaba con 22 años. Desde entonces su cuerpo está desaparecido. Desaparición forzada. La familia lleva más de 40 años con un duelo abierto. Los padres han fallecido sin poder enterrar su hijo. La muerte y desaparición de Naparra, miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, durante muchos años resbaló en buena parte de la clase política.

El paso de las décadas ha despertado conciencias. Hace años, el caso cobró un giro, y el olor a cloaca se hizo más evidente. Un ex agente del Cesid, Francisco Arnau, dibujó al periodista Iñaki Errazkin en un papel dos posibles paraderos en las Landas de los restos de Naparra. Reabierto el caso en 2016, el juez Moreno cursó una primera Comisión Rogatoria a las autoridades con dos posibles opciones. Excavada la primera, la que a juicio del forense Paco Etxeberria reunía menos posibilidades, la búsqueda resultó infructuosa. Era abril de 2017. A Eneko Etxeberria no se le permitió estar presente en las catas, relató ayer en el Parlamento. Habían pasado siete meses desde la Comisión Rogatoria. Quedaba pendiente excavar en el segundo posible emplazamiento, para lo que se necesitaba un nuevo ruego. Este tardó un año entero en cursarse.

Desde mayo de 2018, cuando se consiguió, hasta hoy, los familiares siguen esperando, de momento infructuosamente la luz verde de la justicia francesa a esta excavación. Sin ninguna información al respecto. Una demora interminable que de forma incomprensible y cruel se sigue dilatando en el tiempo, mientras el inmenso reloj de arena ya es una duna que enterró en la espera a Celes, la ama, fallecida en noviembre de 2018. Aguardando un permiso, un trámite que hoy sigue sin llegar.

"El tiempo va pasando", denunció ayer Eneko, que se ha echado sobre las espaldas una lucha contra el olvido y los elementos. Más de dos tercios de su vida, como indica en el documental que se está preparando sobre el caso, con esa pesada mochila. Ayer en el Parlamento se visualizó un fragmento de dicho documental. Eneko, nacido en 1963, siente envejecer sumido en la misma pesadilla. "Una "losa que va a seguir ahí si no aparece el cuerpo, afirma su mujer., que no quiere que esta carga pase a su hijo a punto de cumplir los 11 años.

Eneko Etxeberria recordó que la "ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, aún en vigor", es "uno de los muchos muros contra los que nos encontramos gente que hemos sufrido la violencia ejercida por grupos parapoliciales de extrema derecha", y que impiden la "busca de la verdad". El relato de Etxeberria, a pesar de su potencia, se encontró con una actitud distante de algunos parlamentarios, más pendientes de su pantalla de ordenador o de sus papeles que del compareciente. Tras la exposición, y un breve receso Eneko Etxeberria quiso concluir su visita rememorando las palabras con las que terminó su anterior comparecencia parlamentaria, en febrero de 2015. Reclamó a la Cámara que "haga las gestiones oportunas en el ejercicio de las competencias que le correspondan" ante las instancias pertinentes, para que se ejecute la segunda búsqueda en las Landas, tal y como se recoge en la segunda Comisión Rogatoria de mayo de 2018 por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Asimismo reclamó el reconocimiento como víctima del terrorismo en calidad de desaparecido forzado a su hermano, "al amparo de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del terrorismo. Y pidió finalmente que el Parlamento inste al Gobierno de Navarra a ser parte activa en el proceso para que "se cumpla el derecho a la verdad, la justicia, la reparación" recordando que la vulneración de derechos humanos que supone una desaparición forzada no se detiene. Sigue produciéndose en presente continuo.



Tras la exposición de Eneko Etxeberria, Uxue Barkos, de Geroa Bai, apostó por "seguir trabajando" por "un reconocimiento necesario" en el desarrollo de los valores de verdad justicia y reparación". Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz mencionó las semejanzas de este caso con otro como el de Sanfermines 78, ambos, expuso, con "dificultades jurídicas" y con silencio institucional en el pasado. Isabel Olave, de Navarra Suma, aseguró que reconoce el sufrimiento de la familia porque en su partido han sufrido el terrorismo en primera persona, pero avanzó que "nunca" participarán en un homenaje a Naparra por haber sido "miembro de una organización terrorista". La portavoz del PSN, Inma Jurío, consideró "hipócrita" la actitud de Navarra Suma aludiendo a que "hay partidos políticos que no participan ni en actos de homenaje a víctimas del terrorismo de ETA dependiendo de quién las organice". Sin parlamentarios de Podemos ni de I-E, tomó entonces la palabra Amaia Irigoyen, mujer de Eneko Etxeberria, muy dolida con las palabras de la portavoz de Navarra Suma. Negó que quieran homenajes. "Tengo una empatía total por todas las personas que han sufrido por terrorismo, venga de donde venga. Pero nadie puede saber qué significa no tener el cadáver, porque ese duelo no se pasa", y reclamó que "se haga todo lo que institucionalmente se pueda hacer para que se busque ese cadáver y se sepa la verdad de lo que pasó".