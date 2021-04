Sanfermines 78 pide al Parlamento de Navarra que reclame al Estado desclasificar los documentos

El colectivo Sanfermines 78 Gogoan ha pedido este miércoles al Parlamento de Navarra que se dirija al Gobierno de España para reclamar la desclasificación de todos los documentos existentes en relación con los sucesos de 1978 en Pamplona, en los que murió el joven Germán Rodríguez por disparos de la Policía.

Este colectivo, que ha comparecido en el Parlamento a petición de PSN, Geroa Bai y EH Bildu para informar sobre la situación en la que se encuentran las querellas presentadas por estos hechos, quiere que se facilite el acceso a toda esta documentación, principalmente la obrante en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa.

El portavoz de este colectivo Sabino Cuadra ha recordado que el Parlamento foral ya hizo esta petición en 2017, pero no ha sido atendida, por lo que ha pedido al Parlamento que vuelva a realizarla. Además, tal y como hiciera anteriormente, el colectivo quiere que el Parlamento respalde la querella presentada en los juzgados de Pamplona por la familia de Germán Rodríguez, el colectivo Sanfermines 78 Gogoan, la Federación de Peñas y heridos aquel día.

La querella fue desestimada por el Juzgado de Instrucción y está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. "Estamos a la espera de que haya resolución al respecto", ha explicado Sabino Cuadra.

Por otro lado, los sucesos de 1978 están incorporados también en la llamada 'querella argentina' que está en manos de la jueza María Servini. "Estamos a la espera de que por parte de la jueza pueda dictarse resolución al respecto -tras haber tomado declaración al exministro Rodolfo Martín Villa-", ha señalado.

El colectivo ha realizado otra petición al Parlamento foral, consistente en que reclame al Gobierno central que, en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que aprobó en septiembre, se introduzca "la calificación de crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad".

Sanfermines 78 Gogoan también quiere que el Parlamento foral reclame al Gobierno central que haga "un reconocimiento público ante la ciudadanía de Pamplona y ante las víctimas de las responsabilidades directas del Estado en esta materia".

Por último, el colectivo ha solicitado la derogación o "reforma sustancial" de la ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, con el fin de introducir "principios claros de transparencia y pleno acceso por parte de la ciudadanía".

En la sesión de trabajo también ha intervenido Fermín Rodríguez, hermano de Germán, para señalar que ésta es "una historia de obstaculización, de falta de voluntad política para investigar los hechos y de un gran esfuerzo por parte del Estado no para conocer la verdad sino para garantizar la impunidad y el anonimato de los agresores y los responsables políticos de esos trágicos días".

Rodríguez ha afirmado que "hoy no existe en Alemania ninguna ley en vigor firmada por Hitler ni en Italia por Mussolini, y en el Estado español al menos hay una ley vigente firmada por el dictador Franco, la de Secretos Oficiales, que otorga al Gobierno casi un poder absoluto a la hora de clasificar o desclasificar documentación". "Esta ley es refugio de la impunidad de los crímenes del Estado", ha afirmado.

En el turno de los grupos parlamentarios, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha señalado que su partido "siempre se ha mostrado comprometido con la memoria y la reparación, también en el caso de los sucesos de Sanfermines del 78". Además, ha destacado que su grupo ya se ha mostrado partidario de una nueva ley de Secretos Oficiales y ha recordado que es algo que el Gobierno de España tiene incluido en su plan normativo.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "son ya 43 años exigiendo elementos muy básicos en cualquier sociedad que se precie democrática, elementos como verdad, justicia y reparación" y ha dicho que Geroa Bai "acompañará" estas reivindicaciones en la medida de su capacidades de "acción institucional". Además, ha recordado que su grupo es partidario de una modificación de la ley de secretos oficiales.

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz se ha sumado a las peticiones que ha hecho el colectivo al Parlamento y ha destacado el trabajo que han venido haciendo este tipo de asociaciones para cubrir "lo que no han cumplido las instituciones". "Si tenemos memoria de lo ocurrido en los Sanfermines de 1978 es por el impulso que han dado estas iniciativas. Aunque parezca mentira, 40 años después seguimos con las mismas reivindicaciones, pero al menos el tema no se ha metido en un cajón, no al menos en los espacios que están fuera de las instituciones", ha valorado.

Por último, el portavoz de Navarra Suma,, ha afirmado que en los sucesos de los Sanfermines de 1978 la Policía "llevó a cabo una actuación nefasta que mereció el rechazo de todos los grupos en el Ayuntamiento de Pamplona" y ha lamentado que "todas las investigaciones son deficientes y no supieron o no quisieron determinar quién había realizado el disparo -que mató a Germán Rodríguez-". No obstante, ha dicho que no entiende "el afán de algunos -no de la familia- por aclarar hasta las últimas consecuencias estos hechos y correr un tupido velo ante cientos de asesinatos de policías, guardias civiles y civiles".