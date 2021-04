Bel Pozueta recuerda a Marlaska que el despido de Patxi Zamora va en contra de las leyes europeas

pamplona – El despido ideológico de Patxi Zamora volvió a ser objeto de debate este jueves en el Congreso de los Diputados. Después de que el Gobierno central reconociera –en una respuesta parlamentaria al PNV– que el motivo por el que la Guardia Civil retiró la credencial de vuelo que el portavoz de Kontuz! necesitaba para trabajar como auxiliar de cabina de Iberia fue la presencia de Zamora en una lista de la izquierda abertzale en 2007, este jueves la diputada navarra de EH Bildu, Bel Pozueta, aprovechó la presencia del ministro del Interior en la sesión para denunciar que el despido ideológico de Zamora es ilegal e "incumple la normativa europea", que impide a los cuerpos policiales utilizar informes de investigación penal para procesos administrativos, como es un despido.

La denuncia de Pozueta llega también después de que el propio Marlaska, el martes en el Senado, se negara a explicar la respuesta que el Gobierno dio al diputado Iñigo Barandiaran. Marlaska echó balones fuera y, como el caso de Zamora está judicializado, se escudó en que tendrán que ser los tribunales quienes diriman los pormenores de su despido. Una tímida respuesta para un caso que, día a día, suma episodios más surrealistas.

Las palabras de Pozueta se produjeron durante un debate sobre una ley de protección de datos personales que pretende proteger a la ciudadanía ante el uso fraudulento de datos por parte de otras personas, entidades e incluso instituciones del propio Estado. Una ley que, precisamente, lucharía contra despidos arbitrarios como el de Zamora, que trabajó 31 años, sin problemas de ningún tipo, en Iberia.

legislación de la ue En cualquier caso, Pozueta aprovechó el debate para recordar que lo que le ha sucedido al periodista navarro, muy conocido por sus trabajos de denuncia sobre la desaparición de Caja Navarra, es arbitrario y contraviene las normativas europeas, por lo que el episodio no tendría "validez legal".

Recordó, para eso, las palabras del comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, que en enero de este año señaló que los archivos con fines de prevención, investigación o detección de infracción penal elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de países miembros de la Unión Europea "no podrán ser tratados posteriormente con fines administrativos". Reynders, como subrayó Pozueta, recordó que estas personas deben mantener intactos sus derechos de acceso y rectificación sobre los mismos.

"De haberse cumplido estas premisas, ninguno de los documentos invocados por la Guardia Civil para provocar el despido de Patxi Zamora, hace ya tres años y medio, tendría validez legal", remarcó Pozueta.

De las palabras del comisario se deduce que todas aquellas investigaciones de tipo penal –como las encaminadas a evaluar si Zamora era o no una amenaza para la seguridad de la aviación, como dijo la Guardia Civil en un informe de apenas dos líneas– no pueden ser utilizadas luego para actos administrativos. "Y un despido, de hecho, es un acto administrativo", precisa EH Bildu, que recuerda que el de Zamora no es el único. "En los últimos 18 meses se ha constatado la existencia de otros tres despidos en el sector aeronáutico por motivos ideológicos, todas personas sin antecedentes penales y despedidas por informe previo de la Guardia Civil".