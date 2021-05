Navarra modifica la ley para adelantar el uso de los fondos React

pamplona – El Gobierno de Navarra ha modificado parcialmente la Ley de Presupuestos de Navarra para poder utilizar cuanto antes los 148 millones que llegarán a la Comunidad Foral por los fondos React, una de las primeras remesas de ayudas europeas sobre todo destinadas a paliar los efectos del coronavirus en los servicios públicos.

Concretamente, el Ejecutivo de Chivite ha autorizado un mecanismo que permite incrementar el nivel de endeudamiento para que Navarra, con fondos propios, pueda adelantar el dinero que haga falta para emprender los proyectos y que se compensará cuando llegue el dinero. Es una forma de "gestionar de forma más ágil y sencilla" estas ayudas, tal y como explicó el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez.

Este proyecto de Ley Foral, que ahora será remitido al Parlamento para su deliberación, pretende autorizar excepcionalmente un incremento del nivel de endeudamiento, que estará destinado a adelantar el uso de los fondos React.

De esta forma, los proyectos a financiar con el programa React se podrán comenzar a ejecutar antes de que lleguen los fondos, contribuyendo así, según Remírez, al fortalecimiento del Estado del bienestar, el blindaje de los servicios públicos y la reactivación de la economía tras la pandemia, objetivos principales de estos fondos, se pongan en marcha lo antes posible.

"Los límites del endeudamiento están establecidos por parte del Gobierno de España pero creemos que este año habrá una flexibilidad suficiente para asumir los retos que tenemos por delante", dijo Remírez, y añadió que el Gobierno pretende hacer "los esfuerzos necesarios para hacer frente a la pandemia y favorecer la recuperación pero desde el rigor" de las cuentas públicas.

Y precisó que con esta iniciativa se podrán realizar además movimientos de fondos entre las diferentes partidas destinadas a financiar un determinado proyecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Será la persona titular del departamento en el que se encuadren dichas partidas la que podrá autorizar dichos movimientos y si correspondan a diferentes departamentos, la persona titular de Economía y Hacienda será la que los autorice, previa conformidad con los implicados.

Además, estos movimientos deberán contar con la conformidad del titular de la Oficina Next Generation.

reacción del gobierno

madrid y navarra, diferentes

La victoria de Ayuso no tendrá impacto en la Comunidad Foral. El vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez, también reaccionó a la victoria de Ayuso en las elecciones de Madrid. El Gobierno de Navarra envió su enhorabuena a la presidenta madrileña y recalcó que, como Ejecutivo, no les corresponde valorar los resultados de unas autonómicas. Lo que sí hizo Remírez fue rechazar que sea un escenario extrapolable a otros territorios. "No prevemos que tenga un mayor impacto", dijo sobre el resultado, que recordó que solo se extenderá durante dos años.