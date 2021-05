Idoia Zabalza reclama perseverancia política para esclarecer la muerte de Mikel

Idoia Zabalza, junto a Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas, autores del documental 'Non dago Mikel?'

"En lo que se refiere al esclarecimiento del caso estamos en el mismo punto del comienzo. Creemos que en el ámbito político existen posibilidades de actuar, y ese ejercicio, si se realiza con sinceridad y rigor, podría servir para avanzar y que el caso de nuestro hermano llegase a unos resultados positivos". Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, pidió este viernes en comisión parlamentaria "un esfuerzo para perseverar" y dar un mayor recorrido a la petición unánime cursada en la Cámara foral para aclarar las circunstancias de la muerte de su hermano. Consenso obtenido a principios de marzo que sin embargo se dio de bruces ante la falta de apoyo obtenido en el Congreso y Senado para investigar y esclarecer dicha muerte. Idoia Zabalza recordó que el reconocimiento que sienten por parte de la sociedad puede ser "una reparación moral", pero que la familia "también necesita la verdad y la justicia".

La hermana de Mikel Zabalza compareció en la comisión de Relaciones Ciudadanas acompañada por los directores del documental Non dago Mikel?, Amaia Merino y Miguel Angel Llamas, Pitu, que explicaron la repercusión social y mediática conseguida con la cinta, desde que el documental obtuvo una mención especial del jurado del Festival de San Sebastián. Non dago Mikel?, se ha situado entre las diez películas realizadas en el Estado más vistas en 2021, y en breve se estrenará en las salas comerciales francesas y acudirá al festival de Buenos Aires. El estreno del documental en las salas vino precedido de la difusión de los audios en los que un teniente de la Guardia civil explicaba al coronel Perote que la muerte de Mikel Zabalza pudo producirse por torturas en el cuartel de Intxaurrondo. Por estos hechos, recordaron, tanto el propio Parlamento de Navarra como los ayuntamientos de Pamplona y Donostia reclamaron la apertura de una investigación, algo que sin embargo rechazaron el Senado y el Congreso, así como el Ministerio del Interior, que se remitió a las acusaciones particulares para acudir a los tribunales. Idoia Zabalza lamentó delante de los portavoces parlamentarios que toda la "contundencia" del documental y de los audios, así como la reacción ciudadana no hayan servido "para la resolución" de este caso ante "un muro que resulta imposible derribar". Recordó también una ley antiterrorista que propició "la vulneración de derechos" y actuar "con total impunidad" al amparo de dicha ley. De ahí que instó a los políticos presentes a seguir moviendo ficha, en aras también de la transparencia y de un avance como sociedad. "Corresponde al ámbito político mirar hacia atrás para saber qué ocurrió", defendió Zabalza. Sus palabras fueron reforzadas con la apelación de Amaia Merino: "El Parlamento de Navarra exigió que se investigue; que así sea". Para la realizadora, en estos momentos, "el terreno está abonado", existe "un buen apoyo social", y "ahora toca a los políticos" actuar. Su compañero Miguel Angel Llamas reclamó una investigación oficial sobre la tortura en Navarra al estilo de la realizada en la CAV.

En el turno de los representantes, la portavoz del PSN, Inmaculada Jurío, defendió que se investiguen todas las torturas y vulneraciones de derechos humanos, y el derecho de las víctimas al reconocimiento y la reparación. Si bien incidió en los límites existentes desde el ámbito político ante el ámbito judicial. Uxue Barkos, de Geroa Bai, señaló que los audios han sido "un punto de inflexión" poniendo sonido al "horror del asesinato de Mikel Zabalza", que deben abrir un "recorrido que no será fácil". Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, considera el documental un "tremendo trabajo" para la familia de Mikel Zabalza y "muchas otras víctimas". "Ya es hora de que lo que ha sido ocultado durante muchos años" se conozca, afirmó, porque "también es parte del sufrimiento de este pueblo, que ha alcanzado a muchas familias". Ainhoa Aznárez de Podemos, abogó por "empeñarse en esclarecer las responsabilidades" en la muerte de Mikel Zabalza. Por Navarra Suma Iñaki Iriarte dijo que los audios "hielan la sangre a cualquiera", y calificó la muerte de Mikel Zabalza, de "muy dolorosa" e "inaceptable", y de "increíble" que todavía no se haya esclarecido. Iriarte ilustró su intervención con un editorial de ABC que cuestionaba la versión oficial. La que hoy sigue imperando, más de 25 años después de la muerte de Mikel Zabalza.

'Non dago, Mikel?', un documental sobre el caso que acumula más de 20.000 espectadores

El éxito de la cinta la ha situado entre las más vistas de 2021 dentro de las producidas en el Estado

En un año tremendamente complicado para las salas de cine, el documental Non dago, Mikel? se ha situado entre las películas producidas en el Estado más vistas de 2021. La cinta, presentada en el Festival de San Sebastián el pasado año, cosechó una mención especial del jurado. A juicio de sus directores el arranque demostró el interés del público, de los medios de comunicación y la calidad técnica y artística del documental.

A lo largo de 2021 la cinta ha sido proyectada en salas de cine de Euskal Herria, Catalunya, Galiza, Madrid y Burgos. Al estreno en Madrid asistieron el entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Defender la democracia es también mirar de frente al lado más oscuro de nuestra historia: las torturas y el terrorismo de Estado", tuiteó al día siguiente Iglesias, calificando la cinta de "documento imprescindible".

Además de las salas de cine comerciales, se ha proyectado en 45 pueblos de Euskal Herria. En total, más de 20.000 personas han visto de momento el documental. Entre las películas producidas en el Estado español, es la décima con más espectadores en 2021, por delante de otras producciones vascas como Ane y Akelarre, ganadoras de Goyas y con un presupuesto mucho mayor. La película ahora da el salto a los festivales de cine, siendo seleccionada en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, y dentro de poco se espera que pueda ser visionada en salas de cine francesas. Este sábado se proyecta en Leitza, en dos sesiones, a las 17 horas y a las 19.30 horas en Herri Aretoa. El domingo 16 de mayo el documental se proyectará en Doneztebe, también en doble sesión, a las 17 horas y a las 19.30 horas. En ambos casos acudirán Miguel Angel Llamas y Amaia Merino para coloquios al término de las proyecciones. Llamas destaca el "silencio atonador" que se produce al término de este tipo de proyecciones.