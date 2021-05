Jule Goikoetxea: "Dignifica mucho que haya identificado perfectamente cuál era el final"

A Jule Goiketxea no le pilló del todo desprevenida la dimisión de Iglesias. Su dimisión como vicepresidente del Gobierno fue para ella un primer síntoma, donde se intuía un desembarco en Madrid previo a algún tipo de paso atrás. Esta politóloga cree que estamos en una democracia "del espectáculo" donde "el statu quo o determinados poderes tienen muy fácil aplastar a una sola persona". Para Goikoetxea, "Unidas Podemos ha intentado y sigue intentando colocar temas, pero son esos mismos medios los que en un momento determinado te van a escupir o degollar, porque la fuerza del poder organizado, ya sea mediático, económico o político es muy superior a la que tiene un individuo".

Sobre la trayectoria de Iglesias, Jule Goiketxea valora éxitos, aunque sin personalizar solo en él. "Ha conseguido gracias a Podemos muchos de los objetivos". Pone dos ejemplos: "Uno colectivo era recomponer esa izquierda que está a la izquierda del PSOE en España. Aprovechando la ola del 15-M y el efecto que tuvo en ciertas comunidades, y organizarlo con un partido político llevando esas demandas que estaban desarticuladas en diferentes asociaciones y movimientos dispersos en el Estado español". Esa conversión política la considera "un gran logro", teniendo en cuenta "los márgenes que da el sistema actual a los partidos institucionales".

Según Goikoetxea, el segundo objetivo conseguido ha sido "llegar al Gobierno, muy importante, porque dentro de lo que cabe, han podido girar a la izquierda al PSOE en determinadas áreas y con los límites impuestos". Todos esos matices derivados de la correlación de fuerzas existente lleva a Goikoetxea a otra reflexión: "De ahí a querer transformar la sociología y la historia española, pues hombre, eso no lo puede hacer una persona, ni siquiera un partido. Pablo también consigue lo que le permiten conseguir. Por eso, muchas veces no hay que personalizar tanto. Los líderes son porque los pone la sociedad, no porque en muchos casos hagan cosas extraordinarias o excelentes , sino porque encajan en una determinada coyuntura, y la sociedad los pone ahí y la sociedad los quita. Como dice él, ahora se ha convertido en un obstáculo".

Para esta profesora de la UPV/EHU "dignifica mucho que haya identificado perfectamente cuál era el final y haya dimitido en ese sentido en la hora perfecta". Recuerda que "Pablo ha irritado a determinados sectores, pero también "ha conseguido movilizar los votos de Catalunya, Euskadi y Nafarroa imprescindibles para los Gobiernos de España". De lo cual deduce que "lo que igual se ve como una buena noticia en Madrid no tiene necesariamente por qué ser buena noticia, o tener un impacto en Catalunya o en Hegoalde. Eso hay que tenerlo en cuenta en unas Generales por muy buena que sea Yolanda Díaz, que creo que tiene talante, elegancia y capacidad enormes para ser una líder. Pero no depende solo de ella, depende de los medios y por lo tanto de determinados círculos económicos y políticos".