Canarias recurrirá ante el Supremo el rechazo judicial al toque de queda

El Gobierno de Canarias ha anunciado que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechaza el mantenimiento del toque de queda y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus --ninguna en la actualidad--.



Así lo ha informado este domingo el Ejecutivo regional en un comunicado en el que explica que se trata de una acción legal en la que ya está trabajando tras recibir la notificación del TSJC sobre el auto que sí ratifica medidas como la limitación de un número máximo de personas en reuniones sociales tanto en el ámbito público como privado.





El Gobierno recurrirá ante el Supremo el auto del TSJC y entretanto seguirán vigentes las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de Canarias



Tras un primer análisis, el Gobierno liderado por Angel Víctor Torres ha interpretado que laspublicadas este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)y por tanto su contenido puede ser revisado por el Supremo.Si no fuera así, la administración autonómica ha matizado que adoptaría de inmediato las decisiones que en ese caso fueran procedentes.Por su parte, el Gobierno de, puesto que en algunas de ellas se ratificaron medidas similares a la canaria como el toque de queda.Finalmente, el Ejecutivo regional valora, no obstante, que el auto del TSJC dé conformidad legal a algunas medidas, entre ellas las relacionadas con la limitación del número máximo de personas no convivientes.