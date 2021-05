'Comuns' y PSC presionan a ERC para dejar a JxCat fuera del Govern catalán

De una forma más o menos directa, más el caso de los comuns y un poco menos en el del PSC, ambas formaciones presionaron ayer a ERC para dejar fuera del Govern a JxCat y conformar un Ejecutivo catalán de izquierdas. Directa y sin concesiones, la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró que romperán con ERC si pactan con Junts. Más sutil se mostró el líder del PSC en la Cámara catalana, Salvador Illa, quien apostó por un Govern de izquierdas, eso sí, presidido por él.

En una entrevista en CatalunyaRàdio, Albiach señaló que un Govern de ERC y JxCat es una "fórmula fracasada" , por lo que aseguró que mantiene la mano tendida a los republicanos para continuar negociando un Ejecutivo de izquierdas. Y todo ello el día después de que la líder de los comuns anunciara, durante el pleno de la Cámara catalana, que daba por rotas las negociaciones que habían iniciado esta semana con ERC para investir presidente de la Generalitat a Pere Aragonès. "Esta ruptura será definitiva o no en función de si ERC y Aragonès son claros y coherentes", aclaró ayer.

Albiach manifestó que necesitan que los republicanos sean claros en sus intenciones porque, "sin esta garantía, rompemos negociaciones porque no nos ofrecen nada diferente y deja la puerta abierta a que Junts entre en el Ejecutivo catalán". Según los comuns, "el debate consiste en si Aragonès quiere volver a caer en un Govern de resignación o quiere ir hacia uno de transformación".

Por eso, Albiach prometió que intentarán "hasta última hora" pactar un Govern con ERC que deje fuera a JxCat, a la que considera "escindida de los problemas reales de la ciudadanía", pero de la que aceptaría los votos si optara por apoyar un gobierno de izquierdas. "Por nuestra parte, durante todos estos días, seguimos con la mano tendida para volver a sentarnos y hablar con ERC, pero considero que, para gobernar un país, la gente tiene que saber hacia dónde quiere ir el presidente", insistió Albiach, que dejó claro que no provocarían una repetición electoral por el hecho de no entrar en el Govern. "Es mejor un gobierno que tenga el apoyo de más diputados, pero eso no es una línea roja", apostilló.

Desde el PSC, su líder en el Parlament, Salvador Illa, reclamaba ayer su derecho a presidir el próximo Govern en su calidad de vencedor de los comicios del pasado 14 de febrero –los socialistas ganaron en votos, aunque con los mismos escaños que ERC–. Por ello, instó a configurar un Ejecutivo de izquierdas. "Los catalanes votaron cambio, dieron su apoyo mayoritario a las fuerzas de izquierdas y situaron al PSC como primer partido de Catalunya", recalcó ayer en diversos mensajes en su cuenta de Twitter al cumplirse tres meses de las elecciones.

"fórmulas fracasadas" Para Illa, el bloque independentista –ERC, JxCat y CUP– "se empeña en repetir fórmulas fracasadas, a hacer circular la política catalana por vías muertas que no llevan a ningún sitio". A su juicio, el futuro de Catalunya no puede quedar en las manos de una Generalitat "tutelada por la CUP ni tampoco pasa por cuatro años más de políticas neoliberales y de desmantelamiento del Estado del Bienestar como las que promueve Junts".

De este modo, el líder de los socialitas en la Parlament catalán defendía que la alternativa pasa por un Govern de izquierdas encabezado por el PSC, que ganó las elecciones, y que es "el buen camino" para hacer posible la recuperación económica y la reconstrucción social. "Es el momento de desterrar el bloqueo y la confrontación", reiteró Illa, destacando que se necesita salir más fuertes y unidos de crisis económica y social sin precedentes.

apuntes

ERC. El Tribunal Supremo ha avalado el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró la condición de eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras, al estar condenado en sentencia firme a 13 años de prisión por el procés.

PDeCAT. El PDeCAT aprobará hoy la nueva estructura del partido que pasa por recuperar la figura de una secretaría general de carácter ejecutivo.