Ciudadanos ataca el autogobierno de Navarra: pide paralizar la transferencia de tráfico

"Es inaceptable que UPN avale con su silencio cómplice esta iniciativa", señala Geroa Bai - Arasti cree que Ciudadanos "conoce muy poco la Constitución"

Ciudadanos ha presentado en el Senado una moción para pedir al Gobierno de España la paralización del traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad foral.



Las reacciones no se han hecho esperar: Geroa Bai ha calificado la petición como "un nuevo ataque al autogobierno de Navarra, mientras Javier Esparza ha advertido a la formación naranja de que o "rectifica" o que "se atenga a las consecuencias".

Geroa Bai ha considerado en una nota que es "inaceptable que UPN, socio de Ciudadanos, avale con su silencio cómplice esta iniciativa".

"A los continuos ataques al régimen foral y al Convenio Económico de la formación naranja, se suma ahora la petición de paralización de una reivindicación histórica de Navarra como es la transferencia de tráfico, competencia recogida en la Lorafna, cuestionando el autogobierno de Navarra", ha censurado Geroa Bai.

En opinión de esta coalición, "UPN, socio de Ciudadanos, vuelve a dar la espalda a Navarra al avalar el antiforalismo de Ciudadanos, y vuelve a evidenciarse como el caballo de Troya encargado de blanquear en Navarra los discursos y las políticas más recentralizadoras y antiforalistas".

Geroa Bai se ha reafirmado en "la importancia de acometer de forma definitiva la transferencia de tráfico y seguridad vial a Navarra, tal y como acordó Barkos con el presidente Sánchez en 2018".

"No respeta el régimen foral"

Asimismo, la coalición ha reivindicado el autogobierno como "el instrumento que permite desarrollar políticas sociales ambiciosas y garantizar nuestro Estado de Bienestar". Por ello, ha exigido en materia de transferencias, "una vez más, el cumplimiento íntegro de la Lorafna".El delegado del Gobierno en Navarra,, ha criticado la moción presentada por Ciudadanos y ha considerado que con esta iniciativa la formación naranja muestra que "conoce poco o muy poco" la Constitución.porque precisamente es en la Constitución donde se reflejan los estatutos de autonomía, en el caso de Navarra la Lorafna; y donde constan todas esas competencias que la comunidad puede asumir siempre desde la lealtad institucional y de acuerdo con el Gobierno central", ha manifestado Arasti, en declaraciones a los periodistas.En este sentido, ha afirmado que "los estatutos de autonomía y el Estado de las Autonomías son ese reflejo que en el acuerdo y en el consenso se pueden decidir las cosas para que las comunidades puedan gestionar ciertas competencias más cercanas al ciudadano". Y ha remarcado que "no ve a nadie que se cuestione la competencia de la sanidad penitenciaria"."Todos estamos de acuerdo en que esa competencia asumida por la comunidad posiblemente tenga una repercusión sobre todo en la comunidad reclusa y en una mejor atención sanitaria", ha expuesto Arasti, para agregar que tampoco ve a nadie cuestionar la competencia del Ingreso Mínimo Vital. "Todos creemos que la comunidad va a ser capaz de gestionarla por lo menos de manera más cercana al territorio", ha comentado.En cuanto al traspaso de la competencia de tráfico, el delegado del Gobierno en Navarra ha recordado que el Ejecutivo foral "ya dijo en su día que existía ese intercambio de información y documentación que ahora mismo el Gobierno de Navarra está analizando".Ha explicado que en principio ambos gobiernos "se han dado de plazo este segundo semestre para ir limando esos pequeños detalles que puedan desembocar en la firma de la transferencia" y ha reiterado una vez más que este traspaso "en ningún caso va a suponer que ningún guardia civil que no quiera irse tenga que irse de Navarra".Según ha manifestado, "eso se ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho el ministro y es en lo que se está trabajando, bien porque puedan utilizar esa pasarela que activa la ley de Policías de Navarra y puedan sumarse a Policía Foral de Tráfico; bien porque puedan pasarse a otras áreas de Guardia Civil; o bien porque libremente puedan trasladarse a otros puntos del territorio". "Pero en ningún caso la transferencia de esta competencia va a suponer que el guardia civil que quiera quedarse en Navarra no pueda quedarse", ha asegurado.El presidente de UPN, Javier Esparza, ha advertido a Ciudadanos de que o "rectifica" la iniciativa o que "se atenga a las consecuencias", ya que, "obviamente" esta posición "no respeta el régimen foral ni el acuerdo firmado entre las dos formaciones" para la coalición de Navarra Suma."Nosotros hemos pedido a Ciudadanos que recapacite porque realizar estas propuestas es no entender la realidad institucional y jurídica de Navarra", ha manifestado Esparza, en declaraciones a Europa Press.En este sentido, el presidente regionalista ha remarcado que UPN firmó con Ciudadanos un acuerdo que en su punto segundo dice literalmente: "Se establece por parte de los partidos coaligados el compromiso de respetar el régimen foral tal y como viene definido en la Constitución, expresión de los derechos históricos y constitucionales del Antiguo Reino de Navarra. Así como a defender el marco constitucional como máxima expresión del deseo de convivencia, unión e igualdad de todos los españoles".Además de esto, ha remarcado Esparza, en otro apartado del acuerdo se especifica que "los partidos coaligados manifiestan su apoyo al Amejoramiento del Fuero como expresión inequívoca de la voluntad del pueblo navarro". Por tanto, ha destacado que "la posición en ese sentido es total y absolutamente clara".En cuanto a la posición de la formación regionalista en relación a la transferencia de tráfico a Navarra, Esparza ha afirmado que es "pública y notoria" y ha remarcado que "queremos que la competencia la tenga la Comunidad foral en el desarrollo del régimen foral recogida en la propia Constitución".Además, según ha expuesto, "queremos que esta competencia se preste por la Policía Foral y la Guardia Civil de Tráfico, de forma conjunta, colaborando de forma leal como se ha venido haciendo desde hace décadas en Navarra". "No sobra ningún guardia civil de tráfico en la Comunidad foral", ha subrayado.